Ostbahn blickt auf starken Herbst zurück!

Details Sonntag, 17. Dezember 2023 21:47

Die Winterpause hat nun auch im Wiener Unterhaus begonnen. Zeit, um sich mit den Vereinsverantwortlichen der einzelnen Clubs über die zurückliegende Herbstrunde zu unterhalten. Der im Sommer von einem kompletten mannschaftlichen Umbruch betroffene SC Ostbahn, blickt in Person von Trainer Coskun Kayhan auf einen sehr erfolgreichen Herbst zurück. Zwar beträgt der Rückstand auf Tabellenführer First Vienna FC 1B neun Zähler, doch liegt man nur einen Punkt hinter LAC-Inter auf Platz 3. Kayhan schätzt die Lage für Ligaportal ein.

LP: Wie zufrieden seid ihr mit der Herbstrunde?

CK: Wir der Herbstrunde bin ich wirklich sehr zufrieden, vor allem wenn man bedenkt, dass wir im Sommer eine beinahe komplett neue Mannschaft zusammengestellt haben, die mit etlichen jungen aber auch arrivierten Spielern ausgestattet ist. Das braucht natürlich Zeit und man darf auf nicht vergessen, dass die Mannschaft letztes Jahr noch gegen den Abstieg gespielt hat. Und auch ich muss noch einiges lernen, stehe am Anfang meiner Trainerkarriere.

LP: Was ist gut gelaufen/hätte besser laufen können? Wo seht ihr Verbesserungspotetial?

CK: Eigentlich ist die Herbstrunde bis auf die Heimspiele, in denen wir zu viele Punkte hergeschenkt haben, sehr gut gelaufen. Auswärts haben wir dafür extrem gut performt, liegen da in der Tabelle sogar vor der Vienna an der Spitze. Wenn man sich die Herbsttabellen der letzten beiden Jahre ansieht, haben wir mit 32 Punkten einiges richtig gemacht. Vorne hat uns ein echter Knipser, der die Bälle halten und weiterleiten kann, gefehlt. Defensiv sind wir sehr gut gestanden, haben auch wenige Tore bekommen.

Beim SC Ostbahn will man auch im Frühjahr wieder jubeln

LP: Sind Transfers im Winter geplant? Wenn ja, welche? Welche Positionen?

CK: Mit Chris Mattes und Hakan Gevher verlassen uns zwei Spieler, Ersatz holen wir aber nur in Form junger Spieler. Aktuell befinden wir uns Gesprächen mit ein paar Spielern. Mal schauen, was sich da ergibt.

LP: Wie sehen die Erwartungen fürs Frühjahr aus? Mit welcher Position/Entwicklung wäre man am Ende der Saison zufrieden?

CK: Dass die Vienna 41 Punkte holt, war dann doch sehr überraschend. Großes Kompliment an Mehmet Sütcü, der da richtig gute Arbeit leistet. Wir haben aber trotz neun Punkten Rückstand noch nicht aufgegeben, wissen aber natürlich auch, dass es sehr schwer wird noch Meister zu werden. Platz zwei ist aber nicht weit weg, zumindest den wollen wir noch holen.

MW

