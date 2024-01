Columbia Floridsdorf nach Mega-Serie: "Sind voll im Plan!"

Details Mittwoch, 17. Januar 2024 21:06

Der SC Columbia Floridsdorf beendete die Hinrunde in der 2. Landesliga auf dem starken fünften Tabellenplatz. Die Columbia konnte 24 Punkte einfahren und ist damit wohl zufrieden. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Trainer Michael Maurer. Wir wollten wissen, was gerade im Verein passiert und ob sich die Saisonziele durch die Hinrunde verändert haben.

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Michael Maurer: "Nach dem sich der Verein Ende letzter Saison für einen Umbruch im Trainerteam entschieden hat und wir dann auch noch relativ kurzfristig auf einen großen Umbruch im Kader reagieren mussten, muss ich schon sagen dass ich mit der Entwicklung der Mannschaft im Laufe der Saison sehr zufrieden bin. Wir hatten auch nicht wirklich einen optimalen Saisonstart, aber sich dann doch noch in die Top 5 zu spielen und zu wissen dass noch einiges an Luft nach oben ist, macht mich schon sehr zuversichtlich für die nächsten Schritte."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Michael Maurer: "Ich glaube, wir hatten einige ganz gute und schöne Partien dabei, teilweise enge und teilweise souveräne Auftritte, da ein Highlight heraus zu picken, wäre schwer. Aber ich denke für mich persönlich war ganz klar das Highlight zu merken und zu sehen, wie sehr das neue Trainerteam und die neu zusammengestellte Mannschaft eine Einheit wird und jeder mit der Zeit verstanden hat, in welche Richtung es gehen soll und auch gehen kann. Der Lauf von 11 ungeschlagenen Spielen war dann das Ergebnis daraus."

LIGAPORTAL: Wie sehr genießt du die Winterpause?

Michael Maurer: "Die ersten ein, zwei Wochen waren schon ganz angenehm, um die Akkus wieder aufladen zu können und ein bisschen Abstand zu bekommen. Aber danach war ich eigentlich schon wieder mit Patrick Krainz (Trainerkollege) und Christian Resner (sportlicher Leiter) in ständigem Austausch, wie und an welchen Punkten wir im Frühjahr die nächsten Schritte setzen wollen. An diesem Punkt auch ein riesiges Danke an Christian und Patrick, ohne die die Entwicklung der Mannschaft so sicher auch nicht möglich gewesen wäre."

LIGAPORTAL: Wie hält sich das Team fit bzw. hat sich das Team fitgehalten?

Michael Maurer: "Sie hatten die ersten 3,5 Wochen komplett frei, um zu regenerieren und ein paar Kleinigkeiten auszukurieren. Ab dem 26.12. waren sie dann aber 3 Wochen im Heimprogramm unseres Athletiktrainers, um wieder in den Rhythmus für den Vorbereitungsstart zu kommen."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Michael Maurer: "Nein, wir - das Trainerteam - haben mit dem Verein im Sommer einen Plan aufgestellt, in welche Richtung wir uns nach dem Umbruch als Mannschaft und Verein entwickeln wollen. Aktuell sind wir voll im Plan und werden weiter fokussiert daran arbeiten, die Ziele zu erreichen."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Michael Maurer: "Aus meiner Sicht ganz wichtig. Ohne diesen Plattformen wäre der Amateurfußball nicht so präsent und greifbar für die vielen Menschen, die diesen Sport lieben. Egal ob als Spieler, Trainer oder Fans. Ich kann mich noch an meine Spielerzeit erinnern als es die Zeitung „Sport am Montag“ gab und wie gern ich diese gelesen und durchgeblättert habe. Das Medium hat sich verändert, aber die Wichtigkeit ist geblieben. Vielen Dank an alle Beteiligten, die das möglich machen!"

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Meistertitel bzw. den Klassenerhalt?

Michael Maurer: "Schwierige Frage, ich glaube aber dass wir mit den Vienna Amateuren heuer eine Mannschaft haben, die sich als klarer Favorit herauskristallisiert hat. Im Kampf um den Klassenerhalt ist aber auch noch nichts entschieden und das verspricht ebenfalls noch ein spannendes Frühjahr zu werden. In beiden Fällen kommt aber auch noch der gewisse Unsicherheitsfaktor dazu, ob es bei uns 1 oder 2 Auf- und oder Absteiger geben wird. Da kommt es halt auf die Ligen über uns an, was passiert. Da gab es in den letzten Jahre doch immer wieder Überraschungen, die unsere Liga beeinflusst haben."

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Michael Maurer: "Ein bisschen was im Kader wird sich verändern. Es gibt ein paar Abgänge und es wird ein paar Neuzugänge geben, um die Qualität im Kader weiter zu heben und den Kampf ums Leiberl zu verstärken. Wir wollen dabei aber nicht von unserem Weg abkommen jungen Spielern im Verein die Chance zu geben es bis in die Kampfmannschaft zu schaffen. Aus diesem Grund werden wir auch ab dem 1 Tag der Vorbereitung immer wieder auf den Pool der U23 und U18 Spieler zugreifen und den jungen Spieler die Chance gebe sich im Training zu beweisen und die nächsten Schritte zu machen."