2. Landesliga: Sind die First Vienna Amateure schon Meister?

Noch ist Winterpause im Wiener Unterhaus. In wenigen Wochen jagen die Mannschaften aber wieder dem Runden Leder hinterher. Wir haben uns an dieser Stelle noch einmal genauer angeschaut, wie die Rollen in der 2. Landesliga nach einer halben Saison verteilt sind. Wer hat die besten Chancen auf den Meistertitel? Wer kämpft um den Klassenerhalt?

Vienna fast makellos

Mit acht Punkten Vorsprung ganz vorne in der Tabelle sorgen die First Vienna FC Amateure für Furore und thronen souverän an der Tabellenspitze. Mit 41 Punkten aus 15 Spielen zeigen die jungen Talente der Döblinger ihre Dominanz und machen deutlich, dass ihnen der Titel wohl nicht mehr zu nehmen ist. Auch gegen die unmittelbaren Konkurrenten setzten sie sich klar durch und haben nun eine komfortable Ausgangslage für die zweite Saisonhälfte.

Auf dem zweiten Platz folgt das Team von LAC-Inter, das mit 33 Punkten ebenfalls eine starke Leistung ablieferte im Herbst. Der SC Ostbahn XI auf dem dritten Rang liegt nur einen Punkt hinter LAC-Inter und verspricht ebenfalls eine spannende Rückrunde. Die Verfolger DSV Fortuna 05 und SC Columbia Floridsdorf haben mit 28 bzw. 24 Punkten noch alle Chancen, sich in der Tabelle nach oben zu arbeiten.

Ausgeglichenes Tabellenmittelfeld

Auffällig ist die Ausgeglichenheit im Mittelfeld der Tabelle. Gleich mehrere Teams, darunter A11 - R.Oberlaa, TWL Elektra 1b und SC Maccabi Wien, weisen 24 Punkte auf und befinden sich in einem engen Rennen um eine bessere Platzierung. Der Post SV, Sportunion Schönbrunn und Wiener Sport-Club 1b liegen mit je 19 Punkten dicht beieinander und werden in der Rückrunde alles daran setzen, um sich zu verbessern.

Die untere Hälfte der Tabelle wird vom Gersthofer SV und den FAC Wien Amateuren gebildet. Diese Teams haben noch Arbeit vor sich, um in der zweiten Saisonhälfte Boden gut zu machen und sich aus der Gefahrenzone zu befreien.

Negativ erwähnenswert sind die Leistungen von KSV Siemens, FCJ Ottakring und dem Nußdorfer AC, die mit gerade einmal 10 bzw. acht Punkten auf den Plätzen 14, 15 und 16 stehen. Die Mannschaften müssen in den kommenden 15 Spielen alles geben, um den Klassenerhalt noch zu schaffen.

Die 2. Landesliga verspricht jedenfalls auch in der Rückrunde packende Duelle und einen spannenden Kampf um die begehrten Plätze. Die Vienna Amateure gehen als klarer Favorit in die zweite Saisonhälfte, doch die Verfolger lauern und werden alles daran setzen, um für eine Überraschung zu sorgen.

