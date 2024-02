Details Dienstag, 20. Februar 2024 07:39

Der SC Columbia Floridsdorf aus der 2. Landesliga will es im Frühjahr noch einmal wissen. Nach einem beachtlichen Herbst will man auch in der Rückrunde ordentlich punkten. Damit das gelingt, wurde gleich mehrmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Sechs neue Spieler tragen ab sofort das Dress der Floridsdorfer. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Martin Jonovic von Markgrafneusiedl, Yoshiki Nakamura, Daniel Maurer von Hirschstetten, Fabian Müller von ASV13, Amir Bacha von ASV Prad und Thomas Winkler (St. Magdalena) wechseln in den 21. Wiener Gemeindebezirk.