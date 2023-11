Columbia Floridsdorf feiert klaren Sieg über FCJ Ottakring

Details Sonntag, 05. November 2023 20:46

FCJ Ottakring konnte SC Columbia Floridsdorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Col Floridsdorf. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Führung für Floridsdorf

Die Gastgeber finden besser ins Spiel und setzen den Gegner auch gleich unter Druck. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe es 1:0 steht. Milorad Peric brachte sein Team in der 14. Minute nach vorn. Beinahe gleichen die Gäste nach etwas mehr als einer halben Stunde aus, doch der Floridsdorfer Goalie hält stark. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Marco Josic nach einer starken Einzelaktion mit dem 2:0 für SC Columbia Floridsdorf zur Stelle (41.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine.

Entscheidung fällt

Im zweiten Durchgang startet Ottakring besser und finden auch gleich zwei Möglichkeiten vor. Der Hausherren-Torwart ist aber beide Male zur Stelle. Die Gäste riskieren immer mehr. Der dritte Streich von Floridsdorf war Antonio Rados nach einer Ecke vorbehalten (79.). Schlussendlich verbuchte Columbia Floridsdorf gegen Ottakring einen überzeugenden Heimerfolg.

SC Columbia Floridsdorf macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position sechs. Fünf Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat SC Columbia Floridsdorf derzeit auf dem Konto. Acht Spiele ist es her, dass Floridsdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nach der klaren Pleite gegen SC Columbia Floridsdorf steht FCJ Alt Ottakring mit dem Rücken zur Wand. Mit erst 18 erzielten Toren hat FCJ Ottakring im Angriff Nachholbedarf. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der Tabellenletzte in dieser Zeit nur einmal gewann.

SC Columbia Floridsdorf tritt am Freitag, den 10.11.2023, um 18:00 Uhr, bei SC Ostbahn XI an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Ottakring TWL Elektra 1b.

Aufstellungen:

Columbia Floridsdorf: Stefan Nesic, Milorad Peric, Daniel Emeh, Ismail Tekcan, Mario Pollack, Batuhan Büyüktazim, Robert Lalic, Rene Amtmann (K), Marco Josic, Lukas Damjanovic, Antonio Rados



Ersatzspieler: Lukas Rosenberg, Julian Besenhofer, Michael Rohatsch, Christopher Redl, Bernhard Becali, Fabian Pisec



Trainer: Michael Maurer

FCJ Alt-Ottakring: David Domig - Oskar Broukal, Niklas Schwarzl, Dominik Belada, Islam Awad, Andreas Krail - Douglas Escobar Magana, Patrick Neureiter (K), Yasen Nowrozi - Oliver Neustifter, Paul Resetarits



Ersatzspieler: Paul Moser, Timoteus Kraml, Sandro Spielbüchler, Julian Stieger, Leo Pratscher



Trainer: Stefan Fastlabend

2. Landesliga: SC Columbia Floridsdorf – FCJ Alt Ottakring, 3:0 (2:0)

79 Antonio Rados 3:0

41 Marco Josic 2:0

14 Milorad Peric 1:0

