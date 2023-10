Remis in letzter Minute: Emeh in der Nachspielzeit erfolgreich

Details Montag, 30. Oktober 2023 06:52

Post SV Wien und Col Floridsdorf verließen den Platz beim Endstand von 1:1. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Lange Zeit sah es aber nach einem Heimsieg von Post SV aus, erst in der vierten Minute der Nachspielzeit in Halbzeit zwei, traf Daniel Emeh für Columbia (90.+4) und konnte so den Rückstand aus Halbzeit eins durch Halil Günay (23.) ausgleichen.

Heimführung dank Günay

In der 23. Minute ging Post SV durch Halil Günay in Führung. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause der Gastgeber, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging.

Last-Minute-Ausgleich

In Halbzeit zwei versuchten die Gäste dann den Rückstand auszugleich, es dauerte aber bis in die absolute Schlussphase, bis das dann gelang. Daniel Emeh machte Post SV Wien kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Am Ende stand es zwischen Post SV und SC Columbia Floridsdorf pari.

Post SV Wien muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Post SV verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich Post SV Wien weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Vier Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat SC Col. Floridsdorf derzeit auf dem Konto. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den Gast zu besiegen.

Mit diesem Unentschieden verpasste SC Columbia Floridsdorf die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich Col Floridsdorf trotzdem und steht nun auf Rang sieben.

Post SV stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) bei TWL Elektra 1b vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SC Col. Floridsdorf FCJ Alt Ottakring.

2. Landesliga: Post SV Wien – SC Columbia Floridsdorf, 1:1 (1:0)

94 Daniel Emeh 1:1

23 Halil Guenay 1:0

