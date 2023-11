FAC Amateure zeigen neue Seite gegen den NAC

Die FAC Amateure befinden sich aktuell im Tabellenkeller und hatten schon einen Trainerwechsel. Die Ergebnisse wurden zwar „besser“, aber für einen Sieg reichte es noch nicht. Diese Woche sollte auswärts beim NAC so weit sein. Etwa 50 Zuschauer fanden sich hier am Samstagnachmittag ein, um die Partie live mitzuverfolgen. Geleitet wurde das Spiel vom Landesliga Schiedsrichter Christian Pfeiffer, der pünktlich um 16 Uhr anpfiff.

Von Beginn an fällt die junge Dynamik bei der jungen Gästetruppe auf. Man hatte das Spiel im griff und die gesuchten Lösungen brachten auch den gewünschten Erfolg. Gleich in der Anfangsphase gab es nach nur neun Minuten den ersten Grund zu jubeln. Ein Freistoß verwertet von Tarin Rusovic brachte die 1:0 Führung. Danach weiter die Amateure am Drücker. So kam es auch dazu, dass nach einem frühen Ballgewinn im Pressing die Führung ausgebaut wurde. Aris Stogiannidis vollendete die Aktion zum 2:0. Bis zur Pause gab es dann keine weiteren Ereignisse.

FAC zeigt neue Seite

Frisch aus den Kabinen und die Amateure erneut nicht aufzuhalten. Ernad Kupinic bekommt den Ball im Sechzehner nach einem Haken suchte er den Abschluss, mit Erfolg. In Minute 47 stand es dann 3:0. Kurz danach gab es dann noch ein Lebenszeichen von NAC, man erzielte den 3:1 Anschlusstreffer. In der 77. Spielminute machte dann aber Leart Haliti den Deckel drauf und sorgte nach einem Stanglpass für das 4:1. Damit nach langer Zeit wieder ein Erfolg und auch der erste vom neuen Trainer Peter Weingartmann.

Stimme zum Spiel

Peter Weingartmann ( Trainer FAC WIEN Amateure)

„Es ist wirklich schön die Leistungssteigerung der Mannschaft von Spiel zu Spiel zu beobachten. Der Sieg war wirklich wichtig und auch notwendig. Jetzt ist die Stimmung besser und ich hoffe wir nehmen diesen Schwung mit zum Ende. Es warten wichtige Spiele auf uns in denen jeder Punkt zählt.“