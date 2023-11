A11 - Rapid Oberlaa feiert klaren Auswärtssieg beim Gersthofer SV

Details Sonntag, 26. November 2023 19:19

Mit 0:3 verlor Gersthofer Sportvereinigung am vergangenen Sonntag deutlich gegen FC A11 - Rapid Oberlaa. A11 - Rapid Oberlaa erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Die Gäste beenden die Hinrunde damit mit 24 Punkten auf dem Konto, während Gersthof mit 16 Punkten überwintert.

Druckvolle Gäste

Die Gäste starten druckvoll und es sollte nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Für das erste Tor sorgte Mario Ackerl. In der 16. Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze - nach einem Freistoß ist er mit dem Kopf zur Stelle. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Entscheidung fällt

Ackerl schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (54.) - wie beim ersten Treffer folgt ein Kopfball auf einen Freistoß. Für ruhige Verhältnisse sorgte Marcel Engelmaier, als er das 3:0 für R.Oberlaa besorgte (76.) - er versenkt die Kugel aus unglaublichen 40 Metern. Ein starker Auftritt ermöglichte FC A11 - R.Oberlaa am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Gersthofer SV.

Wann bekommen die Gastgeber die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen A11 - R.Oberlaa gerät Gersthofer Sportvereinigung immer weiter in die Bredouille. Gersthofer SV musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Gersthofer Sportvereinigung insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Zuletzt war bei Gersthofer SV der Wurm drin. In den letzten sechs Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Bei R.Oberlaa präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Im letzten Hinrundenspiel errang FC A11 - R.Oberlaa drei Zähler und weist als Tabellensechster nun insgesamt 24 Punkte auf. Sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat A11 - R.Oberlaa derzeit auf dem Konto. Nach vier sieglosen Spielen ist R.Oberlaa wieder in der Erfolgsspur.

Stimme zum Spiel:

Christian Svarc (Trainer Oberlaa): "Wir haben heute eine sehr gute Leistung gezeigt und verdient gewonnen. Auch wenn es sehr schwere Bedingungen waren, unter denen wir spielen mussten. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung."

Aufstellungen:

Gersthofer SV: Benjamin Beslic - Marcel Angster, Chalid Farag Shahin, Matthias Eiba, Burak Cakir, Dominik Deptula - Philipp Bencsik, Ercan Cakir (K), Enes Deniz - Boris Biro, Ahmetcan Karahasan



Ersatzspieler: Yusuf Güler, Rasul Amiri, Meinrad Morgner, Boban Milenkovic, Hamza Kirilmaz, Nikola Mirkovic



Trainer: Wolfgang Prochaska

A11 - R.Oberlaa: Leon Priegl - Marc Bleyer, Mario Ackerl - Benjamin Kranz, Christian Eder (K), Niklas Foitik, Daniel Sadegh, Christoph Papai, Marcel Engelmaier, Maximilian Schaden - Vojce Jankovic



Ersatzspieler: Knud Bethke, Veljko Portic, Enes Zeyrek, Meris Maljoki, Andreas Lenner, Günter Ullreich



Trainer: Christian Svarc

2. Landesliga: Gersthofer Sportvereinigung – FC A11 - R.Oberlaa, 0:3 (0:1)

76 Marcel Engelmaier 0:3

54 Mario Ackerl 0:2

16 Mario Ackerl 0:1

