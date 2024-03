Auftakt geglückt! - SC Ostbahn XI bezwingt FCJ Ottakring bei Rückrundenbeginn

Details Freitag, 01. März 2024 20:16

Zu Beginn der Rückrunde nach der langen Winterpause war in der 16. Runde der 2. Landesliga der FCJ Ottakring beim SC Ostbahn XI zu Gast! Ein leicht geglaubter Sieg für die Mannschaft von Ostbahn XI entwickelte sich nach einem harten Kampf zu einem Arbeitssieg! Der direkte Verfolger von Spitzenreiter First Vienna Amateure bezwang den Vorletzten der Tabelle schlussendlich doch souveräen mit 2:0. Nachdem die Zuschauer in der Hinrunde ein Torspektakel zu sehen bekamen, reichte es diesmal nur für zwei Tor. Trotzalldem fährt Ostbahn XI drei wichtige Punkte ein und bleibt den Amateuren der First Vienna auf den Fersen.

Zitterpartie bis zum Schluss

"Wir sind gut in die Partie gekommen und konnten uns in den ersten paar Minuten des Spiels ein paar Chancen erarbeiten", berichtete Trainer Coskun Kayhan. "Die Mannschaft hat gekämpft und wir haben uns das 1:0 in der ersten Halbzeit verdient! Die Gegner hatten einen Distanzschuss, welcher knapp das Tor verfehlte aber sonst kamen sie zu keiner wirklichen Chance!", fügte Trainer Kayhan hinzu. "In der zweiten Halbzeit ist dann die Partie ein wenig eingeschlafen und es war ein Hin und Her mit einigen Fouls und Aggressivität! Beide Mannschaften kamen immer wieder zu Chancen, aber es war keine wirkliche Großchance dabei!", erklärte Kayhan. "Nachdem wir hinten sicher standen und alles verteidigten, konnten wir einen Freistoß in den Schlussminuten nutzen und den Sieg sowie die drei Punkte fixieren! Es war ein wichtiger Sieg und man darf in dieser Liga keine Mannschaft unterschätzen!", fügte Kayhan hinzu. Durch diese drei wichtigen Punkte fehlen sechs Punkte auf den Spitzenreiter First Vienna Amateure, die jedoch am Sonntag noch ein Heimspiel absolvieren.

Mangelhafte Chancenauswertung auf beiden Seiten

Vor allem die Heimmannschaft von Ostbahn XI erarbeiteten sich viele Chancen, doch es reichte ledliglich für zwei Tore! Nachdem man sich in der Hinrunde ein 4:2 aus Sicht von Ostbahn XI erspielte war diese Partie etwas ruhiger! Die Mannschaft von Ostbahn XI drückte von Minute eins aufs Gas und erspielte sich zahlreiche Chancen. In Spielminute 31 verwandelte Efe Arac einen Freistoß via Innenstange zum 1:0 für die Heimmannschaft, was zugleich auch der Pausenstand war! Nach einem langen Hin und Her in Halbzeit zwei gelang Gökhan Ünver das 2:0 erneut per Freistoß! Auch die Gäste aus Ottakring konnten sich ein paar Chancen erspielen, konnten diese jedoch nicht ausnutzen.

Fazit

Das 2:0 war aus tabellarischer Sicht ein zu erwartendes Ergebnis! Die Mannschaft von Ostbahn XI machte die Partie jedoch bis zum Ende sehr spannend und setzte den Schlusspunkt via Freißstoß! Die zweiten aus der Tabelle erwarten als nächstes Heimspiel die Mannschaft von Maccabi Wien! Für die Gäste aus Ottakring wartet nächste Woche die Amateuere vom FAC Wien.

SC Ostbahn XI: Oguz Ünlü, Sebastian Brunner, Erim Karakaya, Efe Arac, Denis Safin, Gökhan Ünver (K), Baran Dinli, Michael Reeh, Oguzhan Önemli, Oliver Pilarek, Marsellinio Gojkovic



Ersatzspieler: Christoph Feleki, Niklas Gall, Denis Ivanovic, Atilla Dede, Elton Velija, Muharrem Ilhan



Trainer: Coskun Kayhan

FCJ Alt-Ottakring: Paul Moser - Emirhan Kilic, Niklas Schwarzl, Paul Keschmann - Oskar Broukal, Patrick Neureiter (K), Ludwig Gabriel, Dominik Belada, Oliver Neustifter - Tobias Schumi, Islam Awad



Ersatzspieler: David Domig, Sebastian Krainz, Adonis Ghiban, Rafael Wieser, Douglas Escobar Magana, Tobias Feuchter



Trainer: Stefan Fastlabend 2. Landesliga: SC Ostbahn XI – FCJ Alt Ottakring, 2:0 (1:0) 90 Goekhan Uenver 2:0

28 Efe Arac 1:0 Fotocredit: Ostbahn XI