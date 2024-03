Blitzstart bringt Sportunion Schönbrunn Frühjahres-Auftakterfolg gegen TWL Elektra 1b

Details Samstag, 02. März 2024 19:29

"Es war im Großen und Ganzen ein sehr schwieriges Spiel und wir haben den Sieg auch ein wenig dem Umstand zu verdanken, dass die Jungs von TWL Elektra 1B noch unroutiniert sind", wusste Peter Kostolansky, Trainer von Sportunion Schönbrunn den 3:1-Heimsieg zum Auftakt ins Frühjahr richtig einzuschätzen. Mitgeholfen hat auch ein früher Doppelschlag der Hausherren durch Adrian Wehr (7.) und Walther Urban (11.). Nach der Pause wurde es noch einmal spannend, am Ende blieben die drei Zähler aber bei den Schönbrunnern.

Stammspieler nicht mit von der Partie

Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Auf Seiten der Gastgeber waren unter anderem Semir Kovacevic und Artin Akdedian aufgrund von Verletzungen nicht dabei. Ebenso nicht rechtzeitig fit wurde Jonas Zethofer. Edin Butkovic und Erhan Topkan blieben zunächst auf der Bank.

Früher Doppelschlag

Wirklich schaden konnte das der Elf von Trainer Kostolansky zu Beginn der Partie allerdings nicht. Adrian Wehr stellte die Weichen für Sportunion Schönbrunn auf Sieg, als er in Minute sieben mit dem 1:0 nach einem Ballverlust im Aufbau der Gäste zur Stelle war. Nach einem Schuss an die Latte, stand er genau richtig und schob trocken ein (7.). Bereits in der elften Minute erhöhte Walther Urban den Vorsprung der Gastgeber. Erneut konnte Schönbrunn den Ball hoch in der gegnerischen Hälfte erobern und Urban sagte nur mehr "Danke" (11.).

Gäste besser im Spiel

Die Gäste waren aber nicht völlig chancenlos. "Wir waren kämpferisch sehr stark, spielerisch war es heute aber nicht unser bestes Spiel", so der Schönbrunn-Trainer kritisch. Man konnte sich in weiterer Folge ein wenig zurückziehen, den Gästen das Spiel überlassen. Bis zur Pause blieb es beim 2:0.

Kramer verkürzt und macht es spannend

Nach etwa einer Stunde wurde es wieder spannend. Mohamed Hassanein foult Alexander Kramer im Strafraum. Der Gefoulte trat selbst an und verkürzte für TWL Elektra 1b auf 1:2 (60.). Danach wäre für die Gäste auch noch das 2:2 möglich gewesen, doch Schönbrunn verteidigte geschickt. "Man hat den Jungs von Elektra auch ein wenig die Jugend angesehen, wir waren nämlich nicht immer sattelfest". In der Nachspielzeit besserte Urban seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute etwas glücklich seinen zweiten Tagestreffer für Sportunion Schönbrunn erzielte. Schlussendlich verbuchte Schönbrunn gegen TWL Elektra 1b einen überzeugenden Heimerfolg.

Peter Kostolansky: "Es war im Großen und Ganzen ein sehr schwieriges Spiel und wir haben den Sieg auch ein wenig dem Umstand zu verdanken, dass den Jungs von TWL Elektra 1B noch ein wenig die Erfahrung fehlt. Wir haben gut gekämpft, spielerisch war aber Luft nach oben. Trotzdem oder gerade deswegen nehmen wir den Sieg aber natürlich sehr gerne mit."

Mit diesem Sieg zog Sportunion Schönbrunn am Gast vorbei auf Platz sieben. TWL Elektra 1b fiel auf die achte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Schönbrunn tritt kommenden Samstag, um 15:00 Uhr, bei Post SV Wien an. Einen Tag später empfängt TWL Elektra 1b First Vienna FC 1894 Amat.

2. Landesliga: Sportunion Schönbrunn – TWL Elektra 1b, 3:1 (2:0)

92 Walther Urban 3:1

60 Alexander Krammer 2:1

11 Walther Urban 2:0

7 Adrian Wehr 1:0