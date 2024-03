Nach 0:1: First Vienna FC Amateure überrollen Columbia Floridsdorf

Details Sonntag, 03. März 2024 20:22

First Vienna FC Amat. setzte sich standesgemäß gegen SC Col. Floridsdorf mit 5:1 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Vienna Amat. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel hatte der Tabellenführer nach 90 Minuten beim 3:0 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Columbia schockt die Gastgeber

Dabei beginnt die Partie alles andere als nach Wunsch der Gastgeber. 33 Minuten waren gespielt, als nämlich Rene Amtmann vor 215 Zuschauern die Führung für Columbia Floridsdorf besorgte. Nach einer Ecke von links nimmt Amtmann den Ball im Zentrum direkt und trifft zur Gästeführung. Hakija Mahmutovic schockte den Gast und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für First Vienna FC 1894 Amat. (35./42.). Zunächst Ramic mit dem Pass auf Mahmutovic rechts im Strafraum, der zieht sofort ab und trifft flach ins lange Eck. Dann Mahmutovic nach einer Hereingabe von Ramic von links mit einer Direktabnahme zur Führung. Zur Pause wusste First Vienna eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Vienna dreht auf

Im zweiten Durchgang drehten die Heimischen dann so richtig auf. Für das 3:1 (Elfer) und 4:1 (Kopfball) war Edvin Ramic verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (52./60.). Eigentlich war SC Columbia Floridsdorf schon geschlagen, als Antonio Paric das Leder per neuerlichem Elfer zum 1:5 über die Linie beförderte (66.). Letztlich feierte Vienna gegen Floridsdorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.

Wer soll die First Vienna FC 1894 Amateure noch stoppen? Der Gastgeber verbuchte gegen Floridsdorf die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Landesliga weiter an. Der Defensivverbund von First Vienna FC ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 15 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. First Vienna FC 1894 bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat man 14 Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

SC Columbia Floridsdorf nimmt mit 24 Punkten den sechsten Tabellenplatz ein. Sechs Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat SC Col. Floridsdorf momentan auf dem Konto.

Mit insgesamt 44 Zählern befinden sich die Vienna Amateure voll in der Spur. Die Formkurve von Floridsdorf dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Sonntag trifft First Vienna FC auf TWL Elektra 1b, SC Columbia Floridsdorf spielt tags zuvor gegen DSV Fortuna 05.

Stimme zum Spiel:

Mehmet Sütcü (Trainer First Vienna Amateure): "Es war ein guter Auftritt von uns im ersten Spiel nach einer langen Winterpause. Da ist die erste Partie danach immer ein schwieriges Spiel. Die Jungs haben aber Moral bewiesen und sind nach dem Rückstand zurück gekommen."

Christian Resner (Sportlicher Leiter Floridsdorf): "In der zweiten Halbzeit konnte die Mannschaft den Anschluss nicht erspielen und durch zwei Foulelfmeter wurden wir regelrecht abgeschossen. Es war klar, dass es eine schwierige Partie wird, aber trotzdem sind wir zuversichtlich, dass wir auch gegen starke Mannschaften mitspielen können. Das Ziel ist klar vor Augen und lautet: Klassenerhalt! Nächste Woche wollen wir daheim punkten, um nicht zu nah an die Abstiegszone zu geraten. Wichtig zu vermeiden sind die indivuellen Fehler der Spieler."

Aufstellungen:

Vienna: Marcel Ecker, Dean Titkov, Michael Valtchev, Hakija Mahmutovic, Edvin Ramic (K), Kelechi Nnamdi, Karl Höflich, Lukas Lorinson, Daniel Luxbacher, Joel Kitenge, Antonio Paric



Ersatzspieler: Christian Spitzer, Paolo Aurelio Piccinini, Razvan Boca, Jan Jankai, Louis Birkhahn, Laurin Kratochwil



Trainer: Mehmet Sütcü

Columbia Floridsdorf: Martin Jonovic, Daniel Emeh, Ismail Tekcan, Kevin Nendwich (K), Mario Pollack, Robert Lalic, Rene Amtmann, Daniel Maurer, Lukas Damjanovic, Antonio Rados, Fabian Pisec



Ersatzspieler: Amir Bacha, Michael Rohatsch, Batuhan Büyüktazim, Christopher Redl, Yoshiki Nakamura, Klemens Meyer



Trainer: Michael Maurer

2. Landesliga: First Vienna FC 1894 Amat. – SC Columbia Floridsdorf, 5:1 (2:1)

66 Antonio Paric 5:1

60 Edvin Ramic 4:1

52 Edvin Ramic 3:1

42 Hakija Mahmutovic 2:1

35 Hakija Mahmutovic 1:1

33 Rene Amtmann 0:1

Foto-Copyright: Thomas Pollak