Statt Heimsieg folgte für Gersthofer SV Last-Minute-Niederlage

Details Montag, 04. März 2024 08:06

"Für uns war vor dem Frühjahresauftakt schon klar, dass es aufgrund einer weiteren Kaderverjüngung sehr schwierig und ein Kampf bis zur letzten Runde werden dürfte. Leider konnten wir uns heute mit einem Sieg nicht absetzen." Für Wolfgang Prochaska endete das erste Meisterschaftsspiel im Jahr 2024 mit einer Enttäuschung. Denn nachdem man über 90 Minuten etliche gute Möglichkeiten ausließ musste man sich KSV Siemens in allerletzter Minute geschlagen geben.

Überfallsartiger Start beider Teams

Die Gäste erwischten einen noch schnelleren Blitzstart ins Spiel, als die Hausherren. Samson Belachew traf nach einem Doppelpass im Strafraum des Gersthofer SV zur frühen Führung (3.). Doch die Gastgeber mussten sich nur kurz schütteln, kamen schnell zum Ausgleich. KSV Siemens Großfeld bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Philipp Bencsik nach einer Freistoßflanke für den Ausgleich sorgte (7.).

Beste Chancen ausgelassen

In weiterer Folge hatten die Hausherren mehr vom Spiel, kamen gleich dreimal in aussichtsreiche Situationen alleine vor Siemens-Keeper Benjamin Sauer. Der behielt jedoch immer die Oberhand. "Ein Wahnsinn, da musst du zumindest einmal treffen. Statt einem 3:1 oder 4:1 gehst du nur mit einem 1:1 in die Kabine, sehr bitter", so Prochaska.

Siemens legt wieder vor

Nach der Pause nutzten die Gäste dann ihren zweiten Torschuss zur erneuten Führung. Belachew schnürte mit einem platzierten Schuss aus etwas mehr als 20 Metern mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (61.). Doch wieder gaben sich die Gastgeber nicht auf. Das 2:2 von Gersthofer Sportvereinigung stellte Enes Deniz per Kopf nach einem Freistoß sicher (77.).

Auf Lattentreffer folgt Last-Minute-Niederlage

Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen und beide Teams lieferten sich einen absoluten Schlagabtausch. Gersthof traf einmal sogar die Latte, doch das bessere Ende hatten die Gäste als Markus Juricek den entscheidenden Treffer für KSV Siemens nach einem schnellen Gegenzug erzielte (90.). Letzten Endes ging Siemens im Duell mit Gersthofer SV als Sieger hervor.

Wolfgang Prochaska: "Für uns war vor dem Frühjahresauftakt schon klar, dass es aufgrund einer weiteren Kaderverjüngung sehr schwierig und ein Kampf bis zur letzten Runde werden dürfte. Leider konnten wir uns heute mit einem Sieg nicht absetzen. Wir haben uns zu Beginn nicht gut angestellt aber schnell reagieren können. Leider haben wir die Chancen, die sich uns geboten haben nicht genutzt. Da wäre deutlich mehr möglich gewesen. Am Ende haben wir uns dann bei dem Gegenzug erneut ungeschickt angestellt. Das darf nicht passieren. Es wird ein Kampf bis zum Schluss."

Nächster Prüfstein für Gersthofer SV ist Nußdorfer AC (Samstag, 16:00 Uhr). KSV Siemens Großfeld misst sich am selben Tag mit FC A11 - R.Oberlaa (14:00 Uhr).

2. Landesliga: Gersthofer Sportvereinigung – KSV Siemens Großfeld, 2:3 (1:1)

90 Markus Juricek 2:3

77 Enes Deniz 2:2

61 Samson Belachew 1:2

7 Philipp Bencsik 1:1

3 Samson Belachew 0:1