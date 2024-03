Maccabi und Oberlaa liefern sich Schlagabtausch

Details Montag, 04. März 2024 09:19

"Am Ende geht der Sieg für Oberlaa natürlich in Ordnung. Schade, weil wir speziell vor der Pause sehr gut agiert haben." Milan Sprecakovic sah trotz der 3:5-Niederlage gegen FC A11 - R.Oberlaa nicht nur Negatives. Zur Pause noch mit 2:1 in Führung, agierte man nach dem Seitenwechsel nicht mehr konsequent genug und auch aufgrund von vier Toren in Folge, ging das Duell schlussendlich an die Gäste.

Guter Start für Maccabi, Führung für Oberlaa

Maccabi erwischte den besseren Start der beiden Teams, verabsäumte es bei zwei Chancen aber in Führung zu gehen. Ein Schuss von Mehmedagic ging aus 16 Metern an die Latte. Die gelang dann nach knapp 20 Minuten den Gästen. Leon Bleyer war es, der vor 75 Zuschauern zur Stelle war und nach einem schönen Angriff über rechts auf 1:0 stellte (19.). Jetzt erst recht, dachte sich Darius Grega, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich mit einem herrlichen Freistoß parat hatte (24.).

Maccabi dreht Partie

Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Rijad Husic in der 29. Minute. Nachdem die Hausherren den Ball in der gegnerischen Hälfte erobern konnten, schluss Husic eiskalt ab. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht, auch weil Maccabi-Keeper David Ljevar bei einem Kopfball stark reagierte und so ging es mit der Führung von Maccabi in die Kabine.

Oberlaa mit Momentum

Nach der Pause ging es dann aber rund. Zuerst ein Elfmeterpfiff: Meris Maljoki traf vom Punkt zum Ausgleich (48.) und schockte die Gastgeber wenig später gleich mit seinem nächsten Treffer (59.). Für den nächsten Erfolgsmoment von A11 - R.Oberlaa sorgte Niklas Foitik (64.), ehe Maximilian Schaden per flacher Direktecke das 5:2 markierte (76.). Mit dem zweiten Treffer von Grega rückte SC Maccabi Wien wieder ein wenig an R.Oberlaa heran (91.). Für eine Aufholjagd war es aber freilich zu spät. Zum Schluss feierte FC A11 - R.Oberlaa einen dreifachen Punktgewinn gegen Maccabi.

Milan Sprecakovic: "Am Ende geht der Sieg für Oberlaa natürlich in Ordnung. Schade, weil wir speziell vor der Pause sehr gut agiert haben. Die schnellen Tore in Halbzeit zwei, als wir wenig bis keinen Zugriff aufs Spiel hatten, haben uns dann schlussendlich die Punkte gekostet."

Kommenden Sonntag, um 14:00 Uhr, tritt Maccabi bei SC Ostbahn XI an, schon einen Tag vorher muss A11 - R.Oberlaa seine Hausaufgaben bei KSV Siemens Großfeld erledigen. Los geht es ebenfalls um 14:00 Uhr.

2. Landesliga: SC Maccabi Wien – FC A11 - R.Oberlaa, 3:5 (2:1)

91 Darius Grega 3:5

76 Maximilian Schaden 2:5

64 Niklas Foitik 2:4

59 Meris Maljoki 2:3

48 Meris Maljoki 2:2

29 Rijad Husic 2:1

24 Darius Grega 1:1

19 Leon Bleyer 0:1