Erfolgsserie von DSV Fortuna 05 hält an, Sieg bei Columbia Floridsdorf

Details Sonntag, 10. März 2024 04:35

Im Spiel von SC Col. Floridsdorf gegen Fortuna 05 gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Die Ausgangslage sprach für DSV Fortuna 05, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel war mit einer herben 1:5-Abreibung aus Sicht von Col Floridsdorf zu Ende gegangen.





Führung für Fortuna

Schon in der zweiten Minute lenkte Rene Amtmann den Ball zugunsten von Fortuna 05 ins eigene Netz. Ein Rückpass landete im leeren Tor. Zunächst wird aus einer Kopfballchance nichts, dann versenkte Hischam Aouas die Kugel zum 2:0 für DSV Fortuna 05 (25.). Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, doch daraus wird nichts. Die Hintermannschaft von SC Columbia Floridsdorf ließ bis zur Pause - trotz guter Chance, die der Goalie im eins gegen eins parierte - kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Columbia verkürzt

Im zweiten Durchgang ist Floridsdorf stärker.Wenige Minuten später verkürzte die Heimmannschaft auf 1:2 (64.). Damit ist wieder Spannung drin. Die Gastgeber werfen alles nach vorne, doch zwei Tore werden wegen Abseits aberkannt. Finnan Smith erhöhte den Vorsprung von Fortuna 05 nach 85 Minuten auf 3:1. Kurz vor Ultimo war noch Barbod Mazaheri zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von SC Col. Floridsdorf verantwortlich (86.). Schließlich strich DSV Fortuna 05 die Optimalausbeute gegen Floridsdorf ein.

Trotz der Schlappe behält SC Columbia Floridsdorf den sechsten Tabellenplatz bei. Floridsdorf verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen.

Die drei Punkte brachten für Fortuna 05 keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Mit 60 geschossenen Toren gehört DSV Fortuna 05 offensiv zur Crème de la Crème der 2. Landesliga. Fortuna 05 weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

Nach vier sieglosen Spielen in Folge ist die Situation von Floridsdorf aktuell alles andere als rosig. Bei DSV Fortuna 05 dagegen läuft es mit insgesamt 34 Punkten wie am Schnürchen.

Am kommenden Sonntag trifft SC Columbia Floridsdorf auf Landstraßer Athletik Club-Inter, Fortuna 05 spielt tags zuvor gegen TWL Elektra 1b.

Stimme zum Spiel:

Michael Maurer (Trainer Floridsdorf): "Aufgrund der schwachen Leistung von uns in der 1.Halbzeit wäre ein Sieg nicht verdient gewesen. Aber aufgrund der gezeigten Leistung in der 2. Halbzeit war eine Niederlage auch nicht gerecht. Aber ein 0:2 aufzuholen, ist leider nicht so leicht. Auf die Leistung in der 2 HHalbzeit können und müssen wir auf bauen. Und müssen in der Zukunft Leistungen wie in der 1 Halbzeit vermeiden."

Aufstellungen:

Columbia Floridsdorf: Martin Jonovic, Milorad Peric, Daniel Emeh, Robert Lalic, Ismail Tekcan, Kevin Nendwich (K), Batuhan Büyüktazim, Rene Amtmann, Daniel Maurer, Lukas Damjanovic, Antonio Rados



Ersatzspieler: Amir Bacha, Marcel Neumann, Barbod Mazaheri, Mohamad Yousef, Yoshiki Nakamura, Klemens Meyer



Trainer: Michael Maurer

DSV Fortuna 05: Johannes Brotzge (K) - Ivo Österreicher, Maximilian Loicht, Lukas Schöberl, Martin Blazevic - Konstantin Langer, Aladin Stafa, Raphael Kutiak, Benjamin Bednarcik - Hischam Aouas, Fabian Kühnberger



Ersatzspieler: Francisco Porras Flores, Omar Zarti, Jakob Linsbichler, Nikolas Keseljevic, Luca Centrone, Finnan Smith



Trainer: Zemri Deari

2. Landesliga: SC Columbia Floridsdorf – DSV Fortuna 05, 2:3 (0:2)

86 Barbod Mazaheri 2:3

85 Finnan Smith 1:3

64 Batuhan Bueyuektazim 1:2

25 Hischam Aouas 0:2

21 Eigentor durch Rene Amtmann 0:1

Details

