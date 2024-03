FCJ Ottakring schlägt FAC Amateure im Kellerduell

Details Sonntag, 10. März 2024 04:36

FCJ Ottakring entschied das Kellerduell gegen die FAC Amateure mit 2:1 für sich. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel hatte beim 3:0 mit FAC Wien seinen Sieger gefunden.





Tor für Ottakring

Für das erste Tor sorgte Patrick Neureiter. In der achten Minute traf der Spieler von Ottakring ins Schwarze. FAC war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

FAC wacht zu spät auf

Für das 2:0 von FCJ Alt Ottakring zeichnete Tobias Schumi verantwortlich (68.). Wenig später behauptete sich FAC Wien Amateure gegen die Hintermannschaft des Schlusslichts. Neuer Spielstand: 1:2 (70.). Schließlich holte FCJ Ottakring gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 2:1-Sieg.

Der Gastgeber muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für Ottakring keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. FCJ Alt Ottakring bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, vier Unentschieden und zehn Pleiten.

Durch diese Niederlage fällt FAC in der Tabelle auf Platz 15 zurück. Der Gast musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die FAC Wien Amateure insgesamt auch nur vier Siege und drei Unentschieden vorweisen können, sind die Aussichten ziemlich düster. FAC Amat. rutschte weiter ab und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Dreier.

Am kommenden Sonntag trifft FCJ Ottakring auf Sportunion Schönbrunn, die FAC Wien Amateure spielen tags zuvor gegen SC Ostbahn XI.

Stimme zum Spiel:

Peter Weingartmann (Trainer FAC): "Wir haben heute leider erst ab der 70. Minute kapiert, dass wir an die Leistungsgrenze gehen müssen, um zu gewinnen. Doch da war es dann leider schon zu spät und daher konnten wir das Spiel nicht mehr drehen. Eine, leider, verdiente Niederlage."

Aufstellungen:

FCJ Alt-Ottakring: Paul Moser - Alexander Schmit, Niklas Schwarzl, Paul Keschmann - Patrick Neureiter (K), Dominik Belada, Adonis Ghiban, Oliver Neustifter, Douglas Escobar Magana, Tobias Feuchter - Tobias Schumi



Ersatzspieler: Oskar Broukal, Sebastian Krainz, Leon Hammer, Hasan Ünsal, Islam Awad, Rafael Wieser



Trainer: Stefan Fastlabend

FAC Wien: Leon Grgic, Tarik Rusovic, Josef Taieb, Aris Stogiannidis, Senol Hasanoski, Ernad Kupinic, Mario Mandl, Rasid Ikanovic, Rudolf Wendl, Dusan Devic, Darko Mankulovic (K)



Ersatzspieler: Siddhanta Khadka, Matthias Widy, Leart Haliti, Isaiah Akhede, Hayden Montgomery Nelson Henry, Nazif Kuhinja



Trainer: Peter Weingartmann

2. Landesliga: FCJ Alt Ottakring – FAC Wien Amateure, 2:1 (1:0)

70 Ernad Kupinic 2:1

68 Tobias Schumi 2:0

8 Patrick Neureiter 1:0

