Post SV schlägt Sportunion Schönbrunn

Sonntag, 10. März 2024 09:48

Am Samstag begrüßte Post SV Wien Sportunion Schönbrunn zu einem interessanten Ligaspiel. "Wir wussten, dass Schönbrunn eine starke Mannschaft hat und sind von Beginn an sehr konzentriert und engagiert aufgetreten", zeigte sich Post-Trainer Khajik Jerjes nach dem Schlusspfiff zufrieden. Mit zum Heimerfolg beigetragen hatten auch zwei schnelle Tore der Hausherren, die nach nicht einmal 10 Minuten bereits mit 2:0 führten. Am Ende ging die Begegnung mit 3:1 zugunsten von Post SV aus.

Blitzstart der Hausherren

"Wir haben im richtigen Moment die Tore gemacht", traf es Jerjes genau richtig. Denn nach 9 Minuten stand es bereits 2:0 für Post. Abdulmalik Ibragimov stellte die Weichen für Post SV nach einem Stanglpass auf Sieg, als er in Minute sieben mit dem 1:0 zur Stelle war. Keine 120 Sekunden später pressten die Hausherren Schönbrunn beim Herausspielen gut an, der Befreiungsschlag landete genau bei Stefan Grbesa und der konnte auf 2:0 stellen (9.). Danach war es ein ständiges Hin und Her bei dem man merkte, dass Schönbrunn ins Spiel zurückfinden wollte. Einzig, es gelang vor der Pause nicht. "Wir waren vor der Pause nicht konsequent genug und hatten da auch Glück, dass Schönbrunn nicht verkürzt hat", war sich Jerjes bewusst.

Schönbrunn kommt ran

In der 57. Minute brachte Clemens Werner den Ball im Netz von Post SV unter Mithilfe der Gastgeber heran. Nun wurde es wieder enger, wie schon zu Beginn des Spiels traf Post auch diesmal wieder im richtigen Moment. Marko Stojanovic versenkte die Kugel im langen Eck zum 3:1 für Post SV Wien (68.). Die Luft bei Sportunion Schönbrunn war in der Folge raus, was sich auch am Platzverweis von Tobias Zethofer bemerkbar machte, der in der 71. Minute mit Gelb-Rot vom Feld flog.

Khajik Jerjes: "Wir wussten, dass Schönbrunn eine starke Mannschaft hat und sind von Beginn an sehr konzentriert und engagiert aufgetreten. Außerdem haben wir in den richtigem Momenten die Tore gemacht. Am Ende geht der Sieg in Ordnung und war auch wichtig, weil wir nächste Woche gegen die Vienna spielen und da die Früchte sehr hoch hängen".

Nächster Prüfstein für Post SV Wien ist First Vienna FC 1894 Amat. (Sonntag, 14:00 Uhr). Sportunion Schönbrunn misst sich am selben Tag mit FCJ Alt Ottakring (19:30 Uhr).

