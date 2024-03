Nußdorfer AC überflügelt Gersthofer SV in der Tabelle

Details Sonntag, 10. März 2024 10:09

Gersthofer Sportvereinigung steckte gegen Nußdorfer AC eine deutliche 2:5-Niederlage ein. Nach dem 4:0 zum Auftakt bei LAC Inter war es für die Hausherren der zweite klare Erfolg binnen einer Woche. Für die Gäste setzte es nach dem 2:3 gegen KSV Siemens, die zweite Niederlage im zweiten Frühjahresmatch.

Hausherren legen vor

100 Zuschauer sahen, wie Tolga Imren das 1:0 für Nußdorfer AC markierte. Auch in weiterer Folge waren es die Hausherren, die das Spiel kontrollierten. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Mahdi Aouas das 2:0 nach (40.). Mit der Führung für NAC ging es in die Kabine.

Gersthof gibt nicht auf

Die Gäste fanden nach einer Stunde aber nochmal neue Hoffnung. Philipp Bencsik war es, der in der 60. Minute den Ball im Tor des Gastgebers unterbrachte. Doch kurz darauf die nächste Ernüchterung: in der 70. Minute brachte Michael Gihl das Netz für Nußdorfer AC zum Zappeln. Doch wieder wusste man eine Reaktion zu zeigen. Ercan Cakir verkürzte für Gersthofer Sportvereinigung später in der 78. Minute auf 2:3.

NAC macht Deckel drauf

Wie schon zuvor dauerte es aber nicht lange bis der NAC wieder den alten Abstand herstellte. In der 80. Minute erhöhte Lasse Czeschel auf 4:2 für NAC. In der Nachspielzeit besserte Aouas seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Nußdorfer AC erzielte. Schlussendlich verbuchte NAC gegen Gersthofer SV einen überzeugenden Heimerfolg.

Wolfgang Prochaska: "Es war heute in Summe ein schwaches Spiel von uns und aufgrund der Verjüngung im Kader wird es auch ein richtig schweres Frühjahr für uns. Ziel bleibt aber natürlich der Klassenerhalt."

Nußdorfer AC tritt kommenden Samstag, um 15:00 Uhr, bei FC A11 - R.Oberlaa an. Einen Tag später empfängt Gersthofer Sportvereinigung Wiener Sport-Club 1b.

2. Landesliga: Nußdorfer AC – Gersthofer Sportvereinigung, 5:2 (2:0)

92 Mahdi Aouas 5:2

80 Lasse Czeschel 4:2

78 Ercan Cakir 3:2

70 Michael Gihl 3:1

60 Philipp Bencsik 2:1

40 Mahdi Aouas 2:0

22 Tolga Imren 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.