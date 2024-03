First Vienna FC Amateure bezwingen TWL Elektra 1b

Details Sonntag, 10. März 2024 20:23

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das First Vienna FC 1894 Amat. mit 2:1 gegen TWL Elektra 1b gewann. Vollends überzeugen konnte First Vienna FC Amat. dabei jedoch nicht. Das Hinspiel beider Teams war 3:0 für den Tabellenführer geendet.

Flotte Führung

Vor 135 Zuschauern bringt Joel Kitenge die drückend überlegenen Gäste in Führung. Bereits in der 3. Minute haben diese ein Tor erzielt, dass zurecht wegen Abseits nicht gegeben wurde. Dieses Mal zählt es aber. In der 27. Minute erhöhte Haris Zahirovic mit einem Distanzschuss auf 2:0 für Vienna. Die Hintermannschaft von TWL Elektra 1b ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Elektra riskiert

Im zweiten Durchgang dominiert weiter der Gast, doch Elektra riskiert mehr, Das Anschlusstor fällt aber zu spät. Oskar Neumann beförderte das Leder zum 1:2 der Gastgeber in die Maschen (89.). Zum Schluss feierte First Vienna FC 1894 Amat. einen dreifachen Punktgewinn gegen TWL Elektra 1b.

TWL Elektra 1b führt mit 21 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat TWL Elektra 1b momentan auf dem Konto. TWL Elektra 1b musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Wer soll First Vienna noch stoppen? Die Gäste verbuchten gegen TWL Elektra 1b die nächsten drei Punkte und führen das Feld der 2. Landesliga weiter an. Mit nur 16 Gegentoren stellt Vienna die sicherste Abwehr der Liga. Die First Vienna FC 1894 Amateure bleiben weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat man 15 Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Vienna scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

TWL Elektra 1b stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) bei DSV Fortuna 05 vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfangen die First Vienna FC 1894 Amateure Post SV Wien.

Stimme zum Spiel:

Mehmet Sütcü (Trainer Vienna): "Erste Halbzeit haben wir eine richtig gute Leistung gezeigt, mit viel Druck auch auf 2:0 erhöht. Zweite Halbzeit konnten wir dann nicht mehr so viel Druck aufbauen. Am Ende ein verdienter Sieg gegen einen starken Gegner."

Aufstellungen:

TWL Elektra 1b: Azizze Touhami, Marino Matic, Patrik Gasiorowski, Vladyslav Pigovych, Moritz Pichler, Volkan Yilmaz, Alexander Krammer, Patryk Dybek, Raphael Grabmüller (K), Romario Cekaj, Alexander Ziermann



Ersatzspieler: Oskar Neumann, Tobias Wendl, Kevin Gani, Tobias Dorfinger, David Jurcevic, Samuel Özdemir



Trainer: Vedran Stojak

Vienna: Armin Gremsl, Dean Titkov, Michael Valtchev, Hakija Mahmutovic, Edvin Ramic (K), Haris Zahirovic, Kelechi Nnamdi, Lukas Lorinson, Daniel Luxbacher, Joel Kitenge, Antonio Paric



Ersatzspieler: Christian Spitzer, Marvin Schuster, Razvan Boca, Jan Jankai, Aleksandar Prvulovic, Karl Höflich



Trainer: Mehmet Sütcü

2. Landesliga: TWL Elektra 1b – First Vienna FC 1894 Amat, 1:2 (0:2)

89 Oskar Neumann 1:2

27 Haris Zahirovic 0:2

6 Joel Kitenge 0:1

Details

