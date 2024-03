3:0 - Ostbahn lässt Maccabi keine Chance

Details Montag, 11. März 2024 07:08

"Wir haben das Spiel über 90 Minuten dominiert und die Jungs haben sich taktisch sehr diszipliniert angestellt." Coskun Kayhan, Trainer des SC Ostbahn XI, konnte sich nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel im Frühjahr 2024 zurecht freuen. Der 3:0-Sieg gegen den SC Maccabi Wien stand eigentlich nie zur Diskussion, wenngleich dem Tabellenzweiten erst nach dem Seitenwechsel die entscheidenden Tore gelangen.

Ostbahn scheiterte an Schlussmann

"Wir hatten auch schon in Halbzeit eins genug Möglichkeiten deutlich in Führung zu liegen", war sich Kayhan sicher. Lediglich Maccabi-Keeper David Ljevar hatte etwas dagegen und hielt bei einigen Chancen der Gastgeber die Null. Davon ließ sich Ostbahn aber nicht aus der Ruhe bringen. "Meine Jungs sind trotzdem diszipliniert geblieben und haben Ruhe bewahrt."

Klare Angelegenheit

Das sollte sich nach der Pause bezahlt machen, denn da fielen dann die längst fälligen Treffer. Nach einer knappen Stunde durften die 50 Zuschauer erstmals jubeln. Gökhan Ünver zirkelte einen Freistoß direkt in die Maschen und setzte danach zum Jubel an (57.). Auch danach ließen die Gastgeber nichts zu, Maccabi hatte quasi nur eine Chance in der gesamten Spielzeit. Am Ende wurde es dann auch noch deutlich. Oguzhan Önemli legte in der Schlussphase noch das 2:0 drauf und Atilla Dede stellte in der Schlussminute den Endstand her. Am Schluss gewann SC Ostbahn XI gegen Maccabi.

Coskun Kayhan: "Wir haben das Spiel über 90 Minuten dominiert und die Jungs haben sich taktisch sehr diszipliniert angestellt. Das ist mir als Trainer sehr wichtig, auch weil wir jetzt im zweiten Spiel in Folge ohne Gegentor geblieben sind. Wir hätten aber schon in Halbzeit eins die Tore machen können, der Sieg ist absolut verdient."

SC Ostbahn XI tritt am Samstag, den 16.03.2024, um 17:00 Uhr, bei FAC Wien Amateure an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt SC Maccabi Wien KSV Siemens Großfeld.

2. Landesliga: SC Ostbahn XI – SC Maccabi Wien, 3:0 (0:0)

90 Atilla Dede 3:0

84 Oguzhan Oenemli 2:0

57 Goekhan Uenver 1:0

