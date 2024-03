Nußdorfer AC bezwingt A11 - Rapid Oberlaa im Elfmeterkrimi

Details Sonntag, 17. März 2024 11:40

In der 18. Runde der 2. Landesliga war der Nußdorfer AC zu Gast bei der Mannschaft von A11 - Rapid Oberlaa. Die aufspielenden Nußdorfer wollen ihre Siegesserie fortsetzen und auch gegen Rapid Oberlaa drei Punkte einfahren, um dem Abstieg entgegenzuwirken. Nachdem der Nußdorfer AC das Hinspiel gegen Rapid Oberlaa mit 1:2 verloren hat wollen sie sich revangieren und sich diesmal einen Sieg erspielen. Es wären weitere wichtige drei Punkte, um mit einem großen Schritt Richtung Klassenerhalt und breiter Brust nächste Woche gegen direkten Konkurrenten Siemens Großfeld zu agieren.

Weiter Richtung Klassenerhalt

"Mit den drei Punkten sind wir mehr als zufrieden und sind froh über den dritten Sieg in Folge", erklärt Sportlicher Leiter Wolfgang Vogl. "Wir wussten, dass Rapid Oberlaa eine sehr aggressive und emotionale Mannschaft ist und dass wir vor der starken Offensive aufpassen müssen. Nachdem wir zur Pause 2:0 in Führung waren, wussten wir, dass Rapid Oberlaa den Druck nach vorne weiter erhöhen wird", fügte Vogl hinzu. "Nach dem 2:1 haben wir jedoch wieder gut in die Partie zurückgefunden und konnten erneut den zwei Tore Abstand herstellen", erklärte Wolfgang Vogl. "Nun das Ziel ist noch immer klar und heißt Klassenerhalt. Durch die drei Siege in Folge sind wir diesem Ziel einen großen Schritt näher gekommen und haben es jetzt in der eigenen Hand", fügte Vogl hinzu. "Nächste Woche wird es ein Sechs-Punkte Spiel gegen Siemens Großfeld und wir haben den Gegner bereits analysiert und werden uns dementsprechend intensiv auf diese wichtige Partie vorbereiten", berichtete Sportlicher Leiter Vogl.

Elfmeter Krimi wird zu Torspektakel

Bereits früh in der Partie gab der Nußdorfer AC den Ton an und konnte in der 22. Spielminute per Elfmeter mit 1:0 in Führung gehen. Die aufspielenden Nußdorfer erspielten sich weitere Chancen und erhöhten in Spielminute 37 durch einen Nachschuss nach einem vergebenen Elfmeter auf 2:0. Mit diesem Spielstand ging es zugleich in die Halbzeit. Nach der Pause war zu erwarten, dass Rapid Oberlaa den Druck nach vorne nun erhöhen wird und dies war auch der Fall. Kurz nach der Pause bekamen die Hausherren ebenso einen Elfmeter zugesprochen, welchen Christian Eder in Minute 49 souverän verwandelte und auf 1:2 verkürzte. Die Nußdorfer wenig beeindruckt wollten den alten Abstand erneut herstellen, und erhöhten in Spielminute 59 auf 3:1. Rapid Oberlaa erspielte sich weitere Chancen und Christian Eder verkürzte erneut per Elfmeter in Minute 67 auf 2:3. Die Mannschaft aus Nußdorf waren gewarnt und erarbeiteten sich durch eine starke defensive Leistung weitere drei Punkte. Nächste Woche heißt es Gas geben für Nußdorf gegen Siemens Großfeld und für Rapid Oberlaa geht es nach Hernals gegen den Wiener Sport-Club 1b.

A11 - R.Oberlaa: Leon Priegl - Daniel Kocer, Marcello Pazanin, Tobias Winkler, Benjamin Kranz - Niklas Foitik, Maximilian Schaden, Vojce Jankovic, Marcel Engelmaier - Christian Eder (K), Meris Maljoki



Ersatzspieler: Thomas Stocker, Günter Ullreich, Adin Salkic, Marc Bleyer, Christoph Papai, David Holyst



Trainer: Christian Svarc

NAC: Jakob Chiste - Thomas Kral, Tolga Imren, Christoph Fehringer - Can Bakici, Tobias Jauschowetz, Lasse Czeschel, Michael Gihl (K), Emilian Celo, Denis Bakici - Mahdi Aouas



Ersatzspieler: Aleksandar Randjelovic, Niko Fischer, Lorin Leidenfrost, Lukas Kauderer, Lukas Maschler, Pieter Vestjens



Trainer: Thomas Kral

