Last-Minute-Tor rettet Columbia Floridsdorf einen Punkt gegen LAC-Inter

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich Landstraßer Athletik Club-Inter und SC Columbia Floridsdorf mit 2:2. Der vermeintlich leichte Gegner war Columbia Floridsdorf mitnichten. SC Columbia Floridsdorf kam gegen LAC-Inter zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 2:2 geendet hatte.

Es dauerte ein wenig, bis die beiden Teams ins Spiel kommen. Floridsdorf hat dann Pech, als Maurer nur die Latte trifft. Für das erste Tor sorgte Robert Lalic. In der 27. Minute traf der Spieler von SC Columbia Floridsdorf ins Schwarze. Nach einer Direktabnahme von Fabian Pisec, die der Tormann nur kurz abwehren konnte, war Lalic am richtigen Ort und traf. Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Für das erste Tor des Landstraßer Athletik Club-Inter war Ismael Minoungou verantwortlich, der in der 56. Minute das 1:1 besorgte - ihm fällt der Ball aus abseitsverdächtiger Position vor die Füße und das Leder zappelt im Tor. Doch es sollte noch dicker kommen für Floridsdorf, denn man musste musste den Treffer von Felix Feurer zum 2:1 nach einer Flanke hinnehmen (60.). LAC-Inter schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, denn Floridsdorf warf alles nach vorne. In der Nachspielzeit (93.) traf Kevin Nendwich zum Ausgleich für Floridsdorf - Lalic mit einem guten Ball in die Tiefe und der eingewechselte Mazaheri legt auf den im 5er alleinstehenden Nendwich quer, der einschiebt. Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Sicherlich ist das Ergebnis für Landstraßer Athletik Club-Inter nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Die Gastgeber weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Die letzten Resultate von LAC-Inter konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

SC Columbia Floridsdorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. Sechs Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat SC Col. Floridsdorf momentan auf dem Konto. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Col Floridsdorf kann einfach nicht gewinnen.

Am kommenden Sonntag tritt Landstraßer Athletik Club-Inter bei TWL Elektra 1b an, während SC Columbia Floridsdorf einen Tag zuvor Gersthofer Sportvereinigung empfängt.

Stimme zum Spiel:

Michael Maurer (Trainer Columbia Floridsdorf): "Über 90 Minuten betrachtet war es ein verdientes Unentschieden. Jedoch auf Grund der 1. Halbzeit fühlt es sich eher nach zwei verlorenen Punkten an. Gratulation an die Mannschaft, die eine richtig gute Reaktion in der 1. Halbzeit -nach den ersten beiden Spielen - gezeigt hat und bis zum Ende Moral und Mentalität bewiesen hat, um sich zumindest mit einem Unentschieden „belohnen“ zu können."

2. Landesliga: Landstraßer Athletik Club-Inter – SC Columbia Floridsdorf, 2:2 (0:1)

93 Kevin Nendwich 2:2

60 Felix Feurer 2:1

56 Ismael Minoungou 1:1

27 Robert Lalic 0:1

