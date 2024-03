Erneuter Triumph von Ostbahn XI

Details Sonntag, 17. März 2024 19:26

"Die Jungs haben auch heute wieder einen super Job gemacht, gerade weil der FAC wirklich eine starke Mannschaft hat und speziell in Halbzeit zwei gut gespielt hat." Coskun Kayhan durfte sich mit seinem SC Ostbahn XI durch einen 3:1-Erfolg gegen FAC Amateure über den dritten Sieg im dritten Frühjahrsspiel freuen. Fixiert wurden die drei Punkte aber erste sehr spät.

Überlegenheit der Gäste

"Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, hätten eigentlich höher führen müssen", war Kayhan sicher. Der Gast ging in Minute 15 durch Gökhan Ünver in Front, hätte im Anschluss sogar noch mehr Tore machen können. Die Hausherren taten sich gegen einen energisch spielenden Tabellenzweiten schwer ins Spiel zu finden. FAC Wien Amateure war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

FAC gleicht spät aus

"Nach der Pause war der FAC dann besser, wir haben aber kämpferisch und läuferisch sehr gut dagegengehalten." Chancen hatten die Gastgeber schon früher, ausgleichen konnten sie aber erst spät. Für das 1:1 des Heimteams zeichnete Aris Stogiannidis mit einem absoluten Traumtor verantwortlich (81.).

Ostbahn nicht zu biegen

Doch es sollte schlussendlich trotzdem nicht für einen Punkt reichen, denn Ostbahn schlug erneut zu. In dieser Schlussphase brachte Marsellinio Gojkovic FAC Amat. per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 88. und 95. Minute vollstreckte. Der dritte Sieg im dritten Frühjahrsspiel war fixiert.

Coskun Kayhan: "Die Jungs haben auch heute wieder einen super Job gemacht, gerade weil der FAC wirklich eine starke Mannschaft hat und speziell in Halbzeit zwei gut gespielt hat. Wir arbeiten weiterhin Woche für Woche für unser Ziel, doch noch Meister zu werden oder die Vienna zumindest zu ärgern. Platz 2 ist jetzt aber abgesichert."

Am Sonntag empfängt FAC Amat. SC Maccabi Wien. Ostbahn XI erwartet am Freitag Sportunion Schönbrunn.

2. Landesliga: FAC Wien Amateure – SC Ostbahn XI, 1:3 (0:1)

95 Marsellinio Gojkovic 1:3

88 Marsellinio Gojkovic 1:2

81 Aris Stogiannidis 1:1

15 Goekhan Uenver 0:1

