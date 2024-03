Befreiungsschlag für Prochaska-Elf

Details Sonntag, 17. März 2024 21:01

"Das war heute ein Sieg für die Seele und Psyche des gesamten Vereins. Wenn du mit zwei Niederlagen ins Frühjahr startest, kann das bei so einer jungen und unroutinierten Mannschaft schon Spuren hinterlassen", konnte Wolfgang Prochaska den heutigen 3:0-Sieg seiner Mannschaft nicht hoch genug einschätzen. Nach zwei Niederlagen in den bisherigen Frühjahrsrunden holte der Gersthofer SV gegen den Wiener Sport-Club 1B einen souveränen Erfolg. Für die Gäste dagegen war es die dritte Niederlage im dritten Spiel.

Auf Startschwierigkeiten folgt Führung

"In den ersten 5 bis 10 Minuten haben wir noch nicht so gut in die Partie gefunden", brauchte die Elf von Cheftrainer Prochaska ein wenig um ins Spiel zu kommen. Dann gelang aus einer Standardsituation aber die Führung. Nach einem seitlichen Freistoß, den der WSC 1B nur kurz klären konnte, schloss Ercan Cakir eiskalt aus knapp 17 Metern zum 1:0 ab (15.). Auch danach waren es die Hausherren, denen man den Fehlstart ins Frühjahr kaum anmerkte. Sie hatten einige gute Möglichkeiten. Selber konnte der junge Mihajlo Zivkovic einmal im Eins-gegen-Eins in höchster Not retten. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gastgeber mit einer Führung in die Kabine gingen.

Souveräner Heimsieg

"Nach der Pause haben wir uns vorgenommen früher zu attackieren und die Entscheidung herbeizuführen". Und das gelang: Boris Biro erhöhte für den Gersthofer SV nach einer tollen Kombination über Cakir und Kahrahasan auf 2:0 (60.). Ersterer legte Letzterem in der 80. Minute perfekt den Ball zum 3:0 auf. Ein starker Auftritt ermöglichte Gersthofer Sportvereinigung am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen W. Sport-Club 1b.

Wolfgang Prochaska: "Es war heute ein völlig verdienter Sieg, der für uns alle und den Verein enorm wichtig ist. Wenn du mit zwei Niederlagen ins Frühjahr startest, kann das bei so einer jungen und unroutinierten Mannschaft schon Spuren hinterlassen aber davon hat man so gut wie nichts gesehen."

Mit diesem Sieg zog Gersthofer SV an Wiener Sport-Club 1b vorbei auf Platz zwölf. W. Sport-Club 1b fiel auf die 13. Tabellenposition.

Nächster Prüfstein für Gersthofer Sportvereinigung ist SC Columbia Floridsdorf (Samstag, 14:30 Uhr). Wiener Sport-Club 1b misst sich am selben Tag mit FC A11 - R.Oberlaa (14:00 Uhr).

2. Landesliga: Gersthofer Sportvereinigung – Wiener Sport-Club 1b, 3:0 (1:0)

80 Ahmetcan Karahasan 3:0

60 Boris Biro 2:0

15 Ercan Cakir 1:0

Details

