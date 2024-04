Mahmutovic-Festspiele: First Vienna FC Amateure-Kantersieg gegen Sportunion Schönbrunn

Details Sonntag, 21. April 2024 15:36

Es ist beinahe von Woche zu Woche das Gleiche: der Tabellenführer aus Döbling, First Vienna FC 1894 Amateure feiern einen ungefährdeten Kantersieg in der 2. Landesliga. Diesmal war der Gegner Sportunion Schönbrunn und erneut war gegen die Qualität der Hausherren kein Kraut gewachsen. In einer mannschaftlich ohnehin schon starken Vorstellung, überragte ein Mann noch ganz besonders: Hattrick-Torschütze Hakija Mahmutovic.

4 Tore in 41 Minuten

Halbzeit eins sollte ein Lehrbeispiel für Bilderbuchfußball werden. Die Gastgeber liefen von Beginn an auf das gegnerische Tor zu, Schönbrunn versuchte gut zu verteidigen, musste aber früh einen Rückschlag hinnehmen. Haris Zahirovic brachte First Vienna FC 1894 Amat. in der 16. Minute mit einem Schuss aus knapp 25 Metern in Führung. In Topform präsentierte sich Hakija Mahmutovic, der einen lupenreinen Hattrick markierte (20./28./41.) und Schönbrunn einen schweren Schlag versetzte. Zunächst nahm er sich eine Zahirovic-Flanke perfekt mit der Brust an und vollendete zum 2:0. Dann wurde er von Velimirovic in die Tiefe geschickt und erhöhte auf 3:0 und schließlich schob er einen Abpraller nach Velimirovic-Versuch ins leere Tor. Nach dem souveränen Auftreten von First Vienna FC Amat. überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Souverän zu Ende gespielt

Nach dem Seitenwechsel nahm der Tabellenführer das Tempo heraus, spielte aber weiter dominant. Nach etlichen Wechseln, war es Antonio Paric, der per Flachschuss den Endstand herstellte (86.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhren die Gastgeber einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Am kommenden Sonntag trifft First Vienna FC 1894 Amat. auf SC Maccabi Wien, Schönbrunn spielt tags zuvor gegen DSV Fortuna 05.

Vienna: Armin Gremsl, Marvin Schuster, Dean Titkov, Luca Edelhofer, Michael Valtchev (K), Hakija Mahmutovic, Haris Zahirovic, Antonio Paric, Kelechi Nnamdi, Edin Huskovic, Dalibor Velimirovic



Ersatzspieler: Christian Spitzer, Paolo Aurelio Piccinini, Laurin Kratochwil, Lukas Lorinson, Marcel Leitl, Collin Iyobosa



Trainer: BSc Gökce Tuna

Sportunion Schönbrunn: Moritz Ehlmaier - Nenad Nikolic, Alexander Jakob, Mohamed Hassanein, Niko Thurnwald (K) - Edin Butkovic, Semir Kovacevic, John Paul Legado - Jonas Zethofer, Clemens Werner, Walther Urban



Ersatzspieler: Elias Köhle, Matheos Matli, Milos Stepanovic, Niklas Felix Braun, Adrian Wehr, Tobias Zethofer



Trainer: Peter Kostolansky

2. Landesliga: First Vienna FC 1894 Amat. – Sportunion Schönbrunn, 5:0 (4:0)

86 Antonio Paric 5:0

41 Hakija Mahmutovic 4:0

28 Hakija Mahmutovic 3:0

20 Hakija Mahmutovic 2:0

16 Haris Zahirovic 1:0

