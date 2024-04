SC Maccabi mit wichtigem Abstiegskampf-Sieg gegen Wiener Sport-Club 1B

Details Montag, 22. April 2024 09:58

"Ja, es war ein richtig wichtiger Sieg im Abstiegskampf, Kompliment an die Mannschaft, die die Spielidee super umgesetzt hat." Man hörte Milan Sprecakovic die Erleichterung nach dem ergebnistechnisch knappen aber spielerisch klaren 2:1-Erfolg des SC Maccabi Wien gegen den Wiener Sport-Club 1B an. So konnten sich die Hausherren etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen, für die Gäste hingegen bleibt es weiter extrem brenzlig.

Kein Leckerbissen

Man hat dem Spiel von Beginn an angesehen, dass es um sehr viel ging. Keine der beiden Mannschaften ging zu viel Risiko ein. "Es war von beiden der Fokus auf die Null gelegt, das hatte natürlich kein Spitzenspiel zur Folge", wusste Sprecakovic um die geringe Attraktivität der Partie. Kurz vor der Pause ging seine Mannschaft mit der ersten richtig guten Chance in Führung. Darius Grega ließ mit einem super Haken gleich zwei Innenverteidiger aussteigen und traf dann mit links in rechte lange Eck zur Führung (38.).

Konter bringt Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht wirklicht etwas am Spiel. Die Gäste hatten etwas mehr Spielkontrolle und traten offensiver auf, hatten aber keine nennenswerte Chance zu verzeichnen. Und Maccabi verlegte sich in der Phase aufs Kontern und konnte sich aus einer solchen Umschaltsituation mit der Vorentscheidung belohnen. Nach einem schnellen Gegenzug als man eine Drei-gegen-Zwei-Überzahl perfekt ausnutzte, traf David Patiashvili per Flachschuss zum 2:0 (70.). Danach hatte der WSC eine gute Möglichkeit auf den Anschlusstreffer, ließ diese jedoch aus. In der Nachspielzeit (92.) gelang Jakob Grimm per Kopfball nach einer Ecke noch der Anschlusstreffer für W. Sport-Club 1b. Schlussendlich kam das Tor aber zu spät.

Milan Sprecakovic: "Ja, es war ein richtig wichtiger Sieg im Abstiegskampf, Kompliment an die Mannschaft, die die Spielidee super umgesetzt hat. Es war am Ende ein klassisches Abstiegsduell in dem jene Mannschaft gewinnt, die das erste Tor macht. Man hat heute die positive Energie im Team gesehen und die wollen wir mitnehmen."

Kommenden Sonntag (14:00 Uhr) tritt SC Maccabi Wien bei First Vienna FC 1894 Amat. an, schon einen Tag vorher muss W. Sport-Club 1b seine Hausaufgaben bei SC Columbia Floridsdorf erledigen.

Maccabi Wien: Elias Behringer, Florian Fürst, Daniel Briffaut, Majlind Mehmetaj, Darius Grega, Mateo Dragicevic (K), David Patiashvili, Noah Karl, Rijad Husic, Eray Sinavu, Aytac Sahin



Ersatzspieler: David Ljevar, Nico Gerak, Denis Mehmedagic, Jonathan Pröbstle, Krystian Koller, Justin Oghafua



Trainer: Milan Sprecakovic , MSc

Wiener Sport-Club: Alexander Mödlhammer - Jakob Grimm (K), Johannes Wurm, Cihat Kocak, Tizian Bender - Eray Öztürk, Emirhan Tütünci, Liam Kratky - Houssem Fattoum, Aleksander Vdovitchenko, Berat Kocak



Ersatzspieler: Tobias Spraider, Navid Fink, Stefano Cancar, Viktor Pajkic, Poyraz Özmeral, Mateja Nedeljkovic



Trainer: Ing. Idrissa Soura

2. Landesliga: SC Maccabi Wien – Wiener Sport-Club 1b, 2:1 (1:0)

92 Jakob Grimm 2:1

70 David Patiashvili 2:0

38 Darius Grega 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.