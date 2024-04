Seebacher sichert FAC Amateuren Remis gegen LAC-Inter

Details Samstag, 27. April 2024 22:51

Die FAC Wien Amateure trennten sich an diesem Freitag vom Landstraßer Athletik Club-Inter mit 1:1. Weder besiegt noch unterlegen. Die FAC Amateure traten gegen den Favoriten Landstraßer Athletik Club-Inter an und konnte am Ende mit sich zufrieden sein. Das Hinspiel war mit einer 1:5-Klatsche für den Tabellenletzten geendet.

Führung kurz vor der Pause

Die Partie ist von Begin an munter geführt und beide Teams spielen nach vorne. Bis zum ersten Treffer dauert es aber eine Weile. Wenige Sekunden vor dem Seitenwechsel sorgte schließlich Kazim Olpak mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für LAC-Inter. Die FAC Wien Amateure führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

LAC gleicht aus

Im zweiten Durchgang schlagen die Gäste dann aber zurück. Das 1:1 des Landstraßer Athletik Club-Inter stellte Tobias Seebacher sicher (53.). Damit ist wieder alles offen und es geht Hin und Her. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von FAC mit LAC-Inter kein Sieger ermittelt.

Die FAC Wien Amateure müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Angriff weist das Heimteam deutliche Schwächen auf, was die nur 35 geschossenen Treffer eindeutig belegen. FAC verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und 13 Niederlagen. Siege waren zuletzt rar gesät bei den FAC Wien Amateuren. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Landstraßer Athletik Club-Inter bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Zwölf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Vor vier Spielen bejubelte LAC-Inter zuletzt einen Sieg.

Am kommenden Sonntag treffen die FAC Amateure auf die Gersthofer Sportvereinigung, Landstraßer Athletik Club-Inter spielt am selben Tag gegen Sportunion Schönbrunn.

Peter Weingartmann (Trainer FAC Amateure): "Insgesamt war das ein gerechtes Unentschieden. Obwohl wir in der zweiten Halbzeit zwei Topchancen auf den Führungstreffer hatten. Ein Punkt gegen den Tabellendritten ist ok. Der eine Punkt ist wichtig nach den zwei Niederlagen zuletzt. Wir bleiben weiter positiv und wollen unser Ziel den Klassenerhalt erreichen."

2. Landesliga: FAC Wien Amateure – Landstraßer Athletik Club-Inter, 1:1 (1:0)

53 Tobias Seebacher 1:1

44 Kazim Olpak 1:0

