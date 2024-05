Atemberaubende Wende: Nußdorfer AC dreht Spiel gegen Post SV

Details Montag, 06. Mai 2024 16:35

Ein Fußballnachmittag, der in die Annalen des Nußdorfer AC eingehen wird: Nach einem Rückstand zur Halbzeit gelang es der Heimmannschaft, das Spiel gegen Post SV Wien mit einem beeindruckenden Endstand von 3:1 für sich zu entscheiden. Ein Match, das besonders in der zweiten Hälfte Fahrt aufnahm und die Fans beider Seiten in Atem hielt.

Von Rückstand zu Triumph

"Es war durch ein paar Ausfälle nicht leicht diese Partie zu bestreiten. Die erste Halbzeit war die Mannschaft von Post SV etwas besser in der Partie und konnten etwas glücklich mit 1:0 in Führung gehen", erklärte Sportlicher Leiter Wolfgang Vogl. "In der zweiten Halbzeit haben wir mit etwas Risiko auf ein paar Positionen gewechselt und das hat perfekt geklappt. Der schnelle Ausgleich nach der Pause hat uns zurück in die Partie gebracht und danach waren wir einfach bissiger und konnten sogar in Führung gehen", fügte Sportlicher Leiter Vogl hinzu. "Wir haben dann die Partie mit dem 3:1 entschieden und wir konnten die wichtigen drei Punkte einfahren. Nächste Woche wollen unsere negative Auswärtsserie beenden und gegen Ottakring punkten, um weiterhin gegen den Abstieg zu kämpfen", betonte Sportlicher Leiter Vogl.

Die entscheidenden Minuten

Die erste Halbzeit verlief eher ruhig, bis kurz vor der Pause Albert Nordtveit-Hetesi für Post SV das Eis brach und seine Mannschaft mit einem geschickten Treffer in Führung brachte. Dieses Tor in der 44. Minute setzte die Nußdorfer unter Druck, die bis dahin keine Antwort auf die kompakte Verteidigung der Gäste fanden. Mit diesem Stand von 0:1 zugunsten der Gäste ging es in die Halbzeitpause, was für die Nußdorfer AC bedeutete, dass sie in der zweiten Hälfte eine Schippe drauflegen mussten. Und genau das taten sie. Kurz nach Wiederanpfiff zeigte Nußdorfer AC eine veränderte Dynamik auf dem Feld. Die Einwechslungen von Sadik Akgül und Philipp Reisinger zu Beginn der zweiten Halbzeit sorgten für frischen Wind im Spiel der Heimmannschaft. In der 54. Minute war es dann Lorin Leidenfrost, der den wichtigen Ausgleichstreffer erzielte und damit die Wende einleitete. Die Fans des Nußdorfer AC fassten neue Hoffnung, und die Mannschaft schien durch das Tor zusätzlichen Antrieb erhalten zu haben. Der Druck auf die Verteidigung von Post SV nahm zu, und in der 71. Minute konnte Denis Bakici nach einem Foulelfmeter die Führung für Nußdorfer AC erzielen. Dieser Treffer zum 2:1 markierte den Wendepunkt des Spiels. Post SV versuchte, den Ausgleich zu erzielen, und brachte Elyesa Sahin für Mohamed Sobri ins Spiel, doch die erhoffte Wirkung blieb aus. Stattdessen war es Lasse Czeschel, der in der 84. Minute mit einem weiteren Tor für Nußdorfer AC den Sack zu machte. Sein Treffer zum 3:1 ließ die Hoffnungen von Post SV endgültig schwinden und sorgte für Jubelstürme unter den Heimfans..

NAC: Jakob Chiste - Niko Fischer, Thomas Kral, Tolga Imren, Lorin Leidenfrost, Nemanja Zivulovic - Can Bakici, Lasse Czeschel, Michael Gihl (K), Denis Bakici - Markus Burger



Ersatzspieler: Aleksandar Randjelovic, Philipp Reisinger, Mario Tomasch, Sadik Emre Akgül, Dominik Hofer, Pieter Vestjens



Trainer: Thomas Kral

Post SV: Mario Kovacevic, Maximilian Bernkop-Schnürch, Lenz Haberler, Albert Nordtveit-Hetesi, Marko Stojanovic, Stefan Grbesa, Mohamed Sobri, Abdulmalik Ibragimov, Tobias Prinz, Jukka Frühmann (K), Jakob Gumpinger



Ersatzspieler: Nemanja Greblic, Lorenz Broermann, Can-Polat Yildiz, Magomed Baibulatov, Jonas Ender, Luca Sulser



Trainer: Khajik Jerjes

2. Landesliga: NAC : Post SV - 3:1 (0:1)

84 Lasse Czeschel 3:1

71 Denis Bakici 2:1

54 Lorin Leidenfrost 1:1

44 Albert Nordtveit-Hetesi 0:1

