Sportunion Schönbrunn und DSV Fortuna ohne Durchschlagskraft

Details Sonntag, 28. April 2024 20:41

"Wir wollten unbedingt gewinnen, damit wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Das ist uns leider nicht gelungen." Peter Kostolansky gelang es mit seiner Sportunion Schönbrunn gegen DSV Fortuna 05 nicht den wohl entscheidenden Sieg, um den Verbleib in der Liga zu sichern, einzufahren. In einer Partie in der beide Teams ihre Möglichkeiten hatten und sich auf Augenhöhe begegneten mussten sich alle Beteiligten, sowohl Teams als auch Zuschauer mit einem 0:0 zufrieden geben.

Schönbrunn dominiert

Die aktivere und dominantere Mannschaft waren die Hausherren. Sie hatten auch die besseren Chancen zu verzeichnen, Treffer gelangen allerdings keine. "Wir hatten mehr vom Spiel und auch drei hundertprozentige Torchancen, konnten aber kein Kapital daraus schlagen", haderte Kostolansky mit der Chancenverwertung. Nachdem die Gäste aber ebenfalls nicht trafen blieb es schlussendlich beim torlosen Remis.

Peter Kostolansky: "Wir wollten unbedingt gewinnen, damit wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben aber es ist uns nicht gelungen, weil wir einfach nicht entschlossen genug waren. Mit dem Punkt müssen wir leben. Im Moment haben wir leider viel zu viele Spieler die entweder angeschlagen spielen oder einfach keine optimale Leistungen zeigen und deswegen ist uns auch kein Sieg gelungen."

Sportunion Schönbrunn: Moritz Ehlmaier - Alexander Jakob, Artin Akdedian, Niko Thurnwald (K) - Edin Butkovic, Adrian Wehr, Semir Kovacevic, John Paul Legado, Daniel Gasser - Jonas Zethofer, Clemens Werner



Ersatzspieler: Sinare Maiyanka, Johannes Pilia, Milos Stepanovic, Tobias Zethofer, Mohamed Hassanein, Walther Urban



Trainer: Peter Kostolansky

DSV Fortuna 05: Johannes Brotzge (K) - Ivo Österreicher, Maximilian Loicht, Martin Blazevic - Konstantin Langer, Felix Kubeczko, Nikolas Keseljevic, Aladin Stafa, Raphael Kutiak - Fabian Kühnberger, Finnan Smith



Ersatzspieler: Francisco Porras Flores, Yannis Vavrik, Hischam Aouas, Lukas Schöberl, Luca Centrone, Mendim Osaj



Trainer: Zemri Deari

