SC Columbia Floridsdorf behält gegen Wiener Sport-Club 1b die Oberhand

SC Columbia Floridsdorf und Wiener Sport-Club 1b lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass W. Sport-Club 1b eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel war SC Columbia Floridsdorf in einem Match auf Augenhöhe ein 3:2-Sieg geglückt.

Blitzstart der Gastgeber

Das Spiel beginnt gut und kontrolliert für die Floridsdorfer. Die Gastgeber waren von Minute 1 das bessere Team. Nach schöner Kombination haben die Heimischen Milorad Peric freigespielt, der in den Strafraum zieht und gefoult wird. Den dafür fälligen Elfmeter hat Mario Pollack dann verwandelt. Mario Pollack hatte auch anschließend seine Füße im Spiel, in dem er einen Freistoß aus dem Halbraum gefährlich in den Strafraum bringt und dann Daniel Emeh zum 2:0 verwertet. Nach ungefähr 30 Minuten hat die Zweier des Sportclubs dann aber das Heft in die Hand genommen und ist immer besser in die Partie gekommen.

Sport-Club schlägt zurück

In der zweiten Halbzeit war der Sportclub entschlossener und zielstrebiger. Die Gäste bekamen mit dem 2:1 auch mehr Mut machten verdient das 2:2 . Mit dem 2:2 sind die Gastgeber aber wieder aktiver geworden und beide Mannschaften haben auf Sieg gespielt. Marco Josic verwandelt dann einen Freistoß aus rund 20 Metern direkt zum 3:2 für die Columbia. Der Sportclub hat dann zwar versucht, noch einmal den Ausgleich zu erzielen und Floridsdorf hatte zwei gute Konterchancen, aber am Ergebnis hat sich nichts mehr geändert.

Trotz des Sieges bleibt SC Columbia Floridsdorf auf Platz fünf. Die Angriffsreihe von Floridsdorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 55 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Floridsdorf verbuchte insgesamt zehn Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief SC Columbia Floridsdorf konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Wann findet der Gast die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen SC Col. Floridsdorf setzte es eine neuerliche Pleite, womit W. Sport-Club 1b im Klassement weiter abrutschte. Nun musste sich Wiener Sport-Club 1b schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten Partien hatte W. Sport-Club 1b kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Am kommenden Sonntag tritt Columbia Floridsdorf bei SC Maccabi Wien an, während Wiener Sport-Club 1b einen Tag zuvor TWL Elektra 1b empfängt.

Stimme zum Spiel:

Michael Maurer (Trainer Columbia Floridsdorf): "2:0 ist immer ein gefährliches Ergebnis, da kann noch viel in einem Spiel passieren. Was das Spiel heute auch wieder gezeigt hat. Wir haben gegen eine gute junge Mannschaft gespielt, die alles versucht hat und nie aufgegeben hat. Wir haben aber Herz und Moral bewiesen und bis zum Schluss an den Sieg geglaubt und uns am Ende dann Gott sei Dank auch mit 3 Punkten belohnt.“

2. Landesliga: SC Columbia Floridsdorf – Wiener Sport-Club 1b, 3:2 (2:0)

79 Marco Josic 3:2

73 Stefano Cancar 2:2

54 Eray Öztürk 2:1

20 Daniel Emeh 2:0

4 Mario Pollack 1:0

