Sportunion Schönbrunn gewinnt Krimi bei SC Columbia Floridsdorf

Details Montag, 20. Mai 2024 10:07

In einer spannungsgeladenen Partie der 30. Runde der 2. Landesliga Wien, trafen SC Columbia Floridsdorf und Sportunion Schönbrunn aufeinander. Die Gäste aus Schönbrunn drehten das Spiel spät und gewannen mit einem Endstand von 2:1. Ein hart umkämpftes Match, das erst in den Schlussminuten entschieden wurde, hielt die Zuschauer bis zum letzten Pfiff des Schiedsrichters in Atem.

Früher Vorsprung für Schönbrunn

Beide Mannschaften kommen gut ins Spiel. Columbia hatte aber die zwingenderen Chancen zu Beginn. Man nutzte aber seine Chancen nicht und so wurde Schönbrunn immer klarer mit ihren Torchancen. So fiel dann auch das 1:0.

Kampfgeist von Columbia Floridsdorf wird belohnt

Nach der Pause war Columbia von Beginn weg drückend und wollte unbedingt den Ausgleich. Schönbrunn war praktisch nur noch auf Konter ausgerichtet und begann immer mehr auf Zeit zu spielen. Die Gastgeber machten verdient das 1:1 und spielten weiter auf das 2:1 - nur bekamen sie den Ball nicht im Tor unter. So kam es, dass Schönbrunn aus einer der beiden Chancen in der zweiten Halbzeit den Ball dann nach einem Corner über die Linie drückte. Auch die Schlussoffensive endete nichts mehr am Ergebnis.

Stimme zum Spiel:

Michael Maurer (Trainer Columbia Floridsdorf): "Schönbrunn hat uns in der ersten Halbzeit taktisch etwas überrascht und wir haben uns dadurch etwas schwerer getan als erwartet. Zweite Halbzeit waren wir von Beginn drückend und wollten das Spiel unbedingt noch drehen. Leider haben wir uns am Ende für die zweite Halbzeit nicht belohnt. Aber so ist Fußball, jetzt heißt es weiter machen und aus den letzten vier Spielen noch alles rausholen, was drin ist.“

Aufstellungen:

Columbia Floridsdorf: Amir Bacha, Milorad Peric, Daniel Emeh, Marcel Neumann, Robert Lalic, Kevin Nendwich (K), Mario Pollack, Rene Amtmann, Marco Josic, Lukas Damjanovic, Antonio Rados



Ersatzspieler: Lukas Rosenberg, Ismail Tekcan, Barbod Mazaheri, Mohamad Yousef, Christopher Redl, Yoshiki Nakamura



Trainer: Michael Maurer

Sportunion Schönbrunn: Mohamed Hassanein - Johannes Pilia, Alexander Jakob, Artin Akdedian, Mikail Ceri, Niko Thurnwald (K) - Adrian Wehr, Tobias Zethofer, John Paul Legado - Jonas Zethofer, Clemens Werner



Ersatzspieler: Sinare Maiyanka, Muhamed Naschchoew, Edin Butkovic, Niklas Ulbert, Niklas Felix Braun, Nenad Nikolic



Trainer: Peter Kostolansky

2. Landesliga: Col Floridsdorf : Schönbrunn - 1:2 (0:1)

83 Nenad Nikolic 1:2

77 Marco Josic 1:1

35 Clemens Werner 0:1

