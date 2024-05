Dramatischer Heimsieg für Nußdorfer AC gegen DSV Fortuna 05

Details Samstag, 18. Mai 2024 10:30

Im spannenden Duell der 30. Runde in der 2. Landesliga Wien konnte der Nußdorfer AC einen 4:2-Sieg gegen DSV Fortuna 05 einfahren. In einem Spiel, das bis zur letzten Minute Spannung versprach, zeigten beide Teams leidenschaftlichen Fußball, doch die Heimmannschaft behielt die Oberhand dank entscheidender Tore in den Schlussminuten. "Gratulation an den NAC aber das Ergebnis zeigt meiner Meinung nach nicht den wahren Spielverlauf", haderte Fortuna-Coach Zemri Deari mit dem Spielausgang.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Das Spiel begann intensiv und mit einer Chance für die Gäste, die sie aber nicht nutzen konnten. Der NAC versuchte zunächst sicher zu stehen. Dann aber die Führung für die Hausherren: Nach einem Ballverlust der Gäste, nutzte Can Bakici die Unordnung eiskalt aus und traf zum etwas überraschenden 1:0 (16.). Die Gäste hatten in weiterer Folge viel Ballbesitz, Chancen waren aber Mangelware.

Ausgleich bringt nur kurz Freude

Trotz einiger guter Chancen gelang es den Gästen erst in der 59. Minute den Ausgleich zu erzielen. Felix Kubeczko traf per Freistoß zum 1:1, und plötzlich war das Spiel wieder offen. Die Spannung auf dem Platz war fast greifbar, als beide Teams nach der Halbzeit aggressiver wurden, um die Führung zu erlangen.

Nußdorfer AC zieht davon

Der NAC ging aber erneut in Führung. In der 64. Minute verwandelte Denis Bakici einen Hand-Elfmeter und brachte sein Team wieder in Führung. Dieses Tor schien der Wendepunkt zu sein, da Nußdorfer AC nun dominanter auftrat. Lasse Czeschel erweiterte in der 75. Minute die Führung auf 3:1, was die Fans zum Jubeln brachte.

DSV Fortuna 05 ließ jedoch nicht locker und kämpfte verbissen weiter. Ihre Bemühungen wurden in der 90. Minute belohnt, als Finnan Smith den Ball im Netz zum 3:2 versenkte, was kurzzeitig Hoffnung auf ein Unentschieden weckte. Doch nur Sekunden später dämpfte Mahdi Aouas diese Hoffnungen, indem er den entscheidenden Treffer zum 4:2 für Nußdorfer AC erzielte.

Zemri Deari: "Es gewinnt nicht immer die Mannschaft, die den besseren Fußball spielt. Das Ergebnis zeigt meiner Meinung nach nicht wirklich den wirklich Spielverlauf. Trotzdem muss ich dem NAC gratulieren, schließlich haben sie vor dem Tor konzentrierter agiert und vier Tore geschossen."

NAC: Jakob Chiste - Niko Fischer, Thomas Kral (K), Tolga Imren, Lorin Leidenfrost, Christoph Fehringer - Can Bakici, Lasse Czeschel, Emilian Celo, Denis Bakici - Mahdi Aouas



Ersatzspieler: Aleksandar Randjelovic, Tobias Jauschowetz, Sadik Emre Akgül, Michael Gihl, Dominik Hofer, Pieter Vestjens



Trainer: Thomas Kral

__________ DSV Fortuna 05: Johannes Brotzge (K) - Maximilian Loicht, Lukas Schöberl, Martin Blazevic - Konstantin Langer, Felix Kubeczko, Jakob Linsbichler, Aladin Stafa, Raphael Kutiak - Hischam Aouas, Fabian Kühnberger



Ersatzspieler: Francisco Porras Flores, Benjamin Bednarcik, Ivo Österreicher, Luca Centrone, Finnan Smith, Marcel Micanovic



Trainer: Zemri Deari

2. Landesliga: NAC : Fortuna 05 - 4:2 (1:0)

92 Mahdi Aouas 4:2

90 Finnan Smith 3:2

75 Lasse Czeschel 3:1

64 Denis Bakici 2:1

59 Felix Kubeczko 1:1

16 Can Bakici 1:0

