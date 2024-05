LAC-Inter entführt drei Punkte von KSV Siemens

Details Montag, 20. Mai 2024 10:26

In einer spannenden Begegnung der 30. Runde in der 2. Landesliga (Wien) konnte der Gast Landstraßer Athletik Club-Inter (LAC-Inter) einen beeindruckenden 3:1-Sieg gegen KSV Siemens Großfeld erzielen. Trotz eines gleichmäßigen Spiels in der ersten Halbzeit setzte sich LAC-Inter durch präzise Torchancen durch und ließ dem Heimteam am Ende wenig Raum zur Entfaltung.

Eröffnung durch LAC-Inter

Das Spiel begann mit hoher Energie, und beide Teams zeigten von Anfang an eine starke Präsenz auf dem Feld. Der erste Durchbruch gelang LAC-Inter in der 39. Minute, als Eric Damschen das 1:0 erzielte und damit die Weichen für seine Mannschaft stellte. KSV Siemens, die im ersten Durchgang ebenfalls gute Ansätze zeigten, konnten jedoch keine ihrer Chancen verwerten und gingen mit einem Rückstand in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit bringt Spannung und Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann ohne nennenswerte Vorfälle, bis in der 52. Minute KSV Siemens eine herausragende Möglichkeit vergab. Solche verpassten Chancen schienen das Team etwsa zu demoralisieren, während LAC-Inter seine Führung weiter ausbaute. In der 71. Minute war es Ismael Drabo, der nach einer perfekt ausgeführten Aktion das 2:0 für die Gäste markierte. Der Treffer zeigte die Effizienz von LAC-Inter im Umgang mit ihren Chancen.

Die Hoffnung für KSV Siemens lebte jedoch in der 83. Minute wieder auf, als Daniel Rodrigues Alves mit einem sehenswerten Tor den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Das Heimteam schöpfte neuen Mut und drängte auf den Ausgleich. Doch trotz des Aufbäumens und einiger spannender Momente, darunter ein Stromausfall, der für kurze Verwirrung sorgte, konnte Siemens das Ruder nicht mehr herumreißen.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 90. Minute, als Patrik Canov für LAC-Inter das 3:1 erzielte und damit die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Dieser späte Treffer besiegelte das Schicksal von KSV Siemens Großfeld und bestätigte die Überlegenheit von LAC-Inter in dieser Partie.

Das Spiel endete schließlich mit einem 3:1 für die Gäste, die damit wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammeln konnten. KSV Siemens muss sich nach dieser Niederlage neu orientieren, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

Stimme zum Spiel:

Günther Weigl (Trainer LAC): "Wir sind natürlich sehr glücklich über die drei Punkte, besonders nach einer schwierigen Phase in den vergangenen Wochen. Besonders freut mich, dass wir in der zweiten Halbzeit mit elf Spielern aus dem eigenen Nachwuchs gespielt haben. Das ist etwas Besonderes und wir sind wirklich sehr stolz darauf. Der Sieg unserer Jungs ist auch verdient, auch wenn wir uns am Beginn noch schwer getan haben."

Aufstellungen:

Siemens Großfeld: Luka Tchitchinadze, Daniel Rodrigues Alves, Simon Loberau, Antonio Jozic, Markus Juricek, Peter Beigel, Vedad Delic, Samson Belachew, Sebastian Gündl, Valentin Stollreiter (K), Karol Czajkowski



Ersatzspieler: Hasim Hassan, Nedeljko Jefimic, Dragan Stanojevic, Chidinma Onuorah, Tarik Suta



Trainer: Damir Halilhodzic

LAC-Inter: Jonathan Ulrich, Lucien Liyolo-Holzmann, Tobias Seebacher, Ludwig Hubauer, Eric Damschen, Nicolas Bonk, Muhammed Halici, Ismael Drabo (K), Lukas Pauer, Moritz Urbanski, Felix Feurer



Ersatzspieler: Dario Kurevija, Ulrich Hubauer, Patrik Canov, Marian Reitzer, Leon Skreta, Til Weber



Trainer: Günther Weigl

2. Landesliga: Siemens : LAC-Inter - 1:3 (0:1)

91 Patrik Canov 1:3

83 Daniel Rodrigues Alves 1:2

71 Ismael Drabo 0:2

39 Eric Damschen 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.