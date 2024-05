SC Maccabi Wien sichert sich knappen Sieg gegen FCJ Alt Ottakring

Details Montag, 20. Mai 2024 13:12

In einem hart umkämpften Spiel der 30. Runde in der 2. Landesliga Wien, gelang es SC Maccabi Wien, einen wichtigen Heimsieg gegen FCJ Alt Ottakring zu erringen. Der entscheidende Treffer zum 1:0 Endstand fiel bereits in der ersten Halbzeit durch Jonathan Pröbstle, welcher das einzige Tor des Spiels markierte.

Auftakt und Führung durch Pröbstle

Die Partie begann mit einem Anstoß von SC Maccabi Wien, die in weißen Trikots und blauen Hosen auftraten, während die Gäste aus Ottakring komplett in Rot spielten. Von Beginn an zeigten die Gastgeber Präsenz auf dem Spielfeld. Trotz einer aktiven Anfangsphase von FCJ Alt Ottakring, in der sie jedoch keine klaren Chancen kreieren konnten, war es Maccabi Wien, das die erste zählbare Gelegenheit nutzte. In der 25. Minute erzielte Jonathan Pröbstle nach einer Ecke mit einem gut platzierten Kopfball das 1:0. Dieser frühe Treffer setzte die Gäste unter Druck, während Maccabi die Führung zu konsolidieren suchte.

Nach dem Führungstreffer wurde das Spiel zunehmend hektischer. Die Gäste versuchten zu antworten, wobei Tobias Schumi in der 26. Minute eine Möglichkeit über das Tor schoss. SC Maccabi Wien blieb jedoch gefährlich und hatte kurz vor der Halbzeitpause weitere Chancen, die Führung auszubauen, darunter ein sicher gehaltener Schuss von Adonis Ghiban aus 12 Metern durch Torwart David Ljevar.

Zweite Halbzeit: Verteidigung und verpasste Chancen

Die zweite Halbzeit bot ein ähnliches Bild. Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine, und das Spielgeschehen blieb intensiv. Maccabi Wien hatte in der 49. Minute die Chance, die Führung zu erhöhen, doch ein Kopfball von David Patiashvili nach einem Freistoß von Mateo Dragicevic ging über das Tor. Kurz darauf verpasste Rijad Husic in der 78. Minute eine weitere Gelegenheit, als sein Schuss nach einem Pass von Dragicevic über das Tor ging.

Die letzten Minuten des Spiels waren von zahlreichen Unterbrechungen und Spielerwechseln geprägt. FCJ Alt Ottakring versuchte verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen, aber die Abwehr von Maccabi Wien hielt stand. Trotz 10 Minuten Nachspielzeit konnte FCJ Alt Ottakring nicht durch die gut organisierte Defensive der Heimmannschaft brechen. Das Spiel endete mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg für SC Maccabi Wien.

Milan Sprecakovic: "Vor der Pause war es lange Zeit ein klassisches 0:0. Nach einer halben Stunde sind wir dann in Führung gegangen, eigentlich mit der ersten Möglichkeit. Obwohl Ottakring die Partie nachher im Griff gehabt hat, haben wir eigentlich bis auf eine Chance nichts zugelassen. Auch nach der Pause waren wir dem 2:0 näher als Ottakring dem Ausgleich. Im Großen und Ganzen geht der Sieg für mich in Ordnung. Der Erfolg ist unglaublich wichtig, weil die Mannschaft sehr beherzt gekämpft und geackert hat. Kompliment aber auch an Ottakring, die im Frühjahr deutlich stärker als im Herbst sind und nächstes Jahr wohl weiter oben mitspielen werden."

__________

Maccabi Wien: David Ljevar, Florian Fürst, Majlind Mehmetaj, Mateo Dragicevic (K), David Patiashvili, Sebastian Thienen-Adlerflycht, Rijad Husic, Jonathan Pröbstle, Nico Gerak, Eray Sinavu, Aytac Sahin



Ersatzspieler: Elias Behringer, Laurence Opitz, Stefan Sirkic, Marko Pavlovic, Justin Oghafua



Trainer: Milan Sprecakovic , MSc

__________ FCJ Alt-Ottakring: Aigars Kurms - Niklas Schwarzl, Paul Keschmann, Julian Fally - Patrick Neureiter (K), Ludwig Gabriel, Dominik Belada, Adonis Ghiban, Oliver Neustifter - Tobias Schumi, Islam Awad



Ersatzspieler: David Domig, Alexander Schmit, Samuel Chira, Erwin Kittinger, Sebastian Krainz, Douglas Escobar Magana



Trainer: Niklas Schwarzl

2. Landesliga: Maccabi : Ottakring - 1:0 (1:0)

25 Jonathan Pröbstle 1:0

