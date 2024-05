Aufholjagd in Unterzahl: SC Columbia Floridsdorf dreht Spiel gegen Post SV Wien

Details Sonntag, 26. Mai 2024 09:13

Ein dramatisches Spiel in der 26. Runde der 2. Landesliga Wien sah SC Columbia Floridsdorf, die nach einem Rückstand einen beeindruckenden 3:2-Sieg gegen Post SV Wien erzielten. Das Match begann mit einem frühen Schock für die Heimmannschaft, aber Kampfgeist und Wille führten letztendlich zu einem verdienten Sieg. Dass man dabei eine ganze Stunde in Unterzahl agieren musste, machte den Erfolg noch beeindruckender.

Frühe Führung und turbulente erste Halbzeit

Der Anpfiff in Floridsdorf erfolgte pünktlich und die Gäste von Post SV Wien verschwendeten keine Zeit, um ihre Absichten klarzumachen. Bereits in der 17. Minute brachte Jukka Frühmann sein Team mit einem gut platzierten Schuss in Führung. Dieser frühe Treffer gab dem Spiel eine sofortige Wende und setzte SC Columbia Floridsdorf unter Druck. Doch die Gastgeber ließen sich nicht lange bitten und fanden in der 20. Minute durch Kevin Nendwich den Weg zurück ins Spiel. Nendwichs Ausgleichstreffer brachte neue Energie ins Spiel der Heimmannschaft. Nur sechs Minuten später allerdings erlebten die Zuschauer erneut einen Rückschlag für SC Columbia Floridsdorf, als Marko Stojanovic für Post SV mit einem scharfen Schuss zum 1:2 traf. In der 31. Minute sah dann Kevin Nendwich nach einer gelb-roten Karte das vorzeitige Ende seines Einsatzes, was die Heimmannschaft in Unterzahl zwang.

Die dramatische Aufholjagd in der zweiten Halbzeit

Trotz des numerischen Nachteils begann SC Columbia Floridsdorf die zweite Halbzeit mit entschlossenem Angriffsspiel. Ihre Bemühungen wurden in der 64. Minute belohnt, als Daniel Maurer mit einem präzisen Schuss das 2:2 erzielte. Der Ausgleichstreffer gab den Gastgebern neuen Schwung und sie drängten weiter auf den Führungstreffer. In der 72. Minute war es dann soweit: Marco Josic wurde zum Helden des Tages, als er den Ball nach einer schönen Kombination im Netz der Gäste versenkte und so das Spiel zum 3:2 drehte. Die letzten Minuten des Spiels waren von intensiven Bemühungen von Post SV Wien geprägt, das Spiel nochmals zu wenden, doch die Defensive von SC Columbia Floridsdorf hielt stand und sicherte sich so alle drei Punkte.

Der Schlusspfiff besiegelte einen hart erkämpften 3:2-Sieg für SC Columbia Floridsdorf, die trotz Unterzahl einen Rückstand aufholten und das Spiel gewannen. Der Kampfgeist und die Entschlossenheit der Mannschaft wurden mit einem Sieg belohnt. Marco Josic, der Siegtorschütze, wurde zum Symbol des Siegeswillens seines Teams. Post SV Wien muss sich derweil nach dieser Niederlage neu sammeln, um in den kommenden Spielen zurückzuschlagen.

Khajik Jerjes (Trainer Post SV): "Es war in Summe einfach keine überragende Leistung von uns. Sind nicht gut reingekommen. Trotzdem sind wir in Führung gegangen und haben dann auch 2:1 geführt und waren einen Mann mehr. In der zweiten Halbzeit war es dann aber gar nichts mehr. Man hat zu keinem Zeitpunkt gemerkt, dass Columbia mit einem Mann weniger spielen muss. Ein absolut verdienter Erfolg von Columbia."

Michael Maurer (Trainer Columbia Floridsdorf): „Was meine Mannschaft für ein Feuerwerk in der zweiten Halbzeit - mit einem Mann weniger - abgeliefert hat, war schon sehr beeindruckend. Spiele gegen Post sind immer schwierig, denn sie wissen was sie können und das machen sie gut. Aber wie wir mit einem Mann weniger so viel Herz, Leidenschaft und Spielfreude auf den Platz gebracht haben, hat schon richtig Spaß gemacht. Jeder Zuschauer, der heute mit dabei war, ist definitiv dafür belohnt worden.“

Columbia Floridsdorf: Amir Bacha, Milorad Peric, Marcel Neumann, Robert Lalic, Kevin Nendwich (K), Mario Pollack, Rene Amtmann, Marco Josic, Daniel Maurer, Antonio Rados, Klemens Meyer



Ersatzspieler: Lukas Rosenberg, Daniel Emeh, Ismail Tekcan, Christopher Redl, Yoshiki Nakamura, Lukas Damjanovic



Trainer: Michael Maurer

__________ Post SV: Mario Kovacevic, Lorenz Broermann, Maximilian Bernkop-Schnürch, Lenz Haberler, Marko Stojanovic, Stefan Grbesa, Magomed Baibulatov, Abdulmalik Ibragimov, Tobias Prinz, Jukka Frühmann (K), Jakob Gumpinger



Ersatzspieler: Gabriel Sokcic, Can-Polat Yildiz, Mohamed Sobri, Jonas Ender, Felix Auer, Luca Sulser



Trainer: Khajik Jerjes

2. Landesliga: Col Floridsdorf : Post SV - 3:2 (1:2)

72 Marco Josic 3:2

64 Daniel Maurer 2:2

26 Marko Stojanovic 1:2

20 Kevin Nendwich 1:1

17 Jukka Frühmann 0:1

