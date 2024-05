Spannendes Duell reicht am Ende für den Klassenerhalt: SC Maccabi sichert knappen Sieg gegen TWL Elektra 1b

Details Sonntag, 26. Mai 2024 17:01

Im Rahmen der 26. Runde in der 2. Landesliga (Wien) lieferten sich SC Maccabi Wien und TWL Elektra 1b ein packendes Fußballmatch, das die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. Nach einem frühen Führungstor von SC Maccabi und einem raschen Ausgleich durch TWL Elektra gelang es Maccabi, mit einem knappen 2:1-Sieg drei wichtige Punkte in der Tabelle zu sichern. Die Partie endete nach intensiven 96 Minuten, in denen vor allem die Schlussphase durch Disziplinarmaßnahmen geprägt war.

Frühe Führung und rascher Ausgleich

Die Gastgeber, SC Maccabi Wien, starteten energisch ins Spiel und erzielten bereits in der vierten Minute den Führungstreffer. Majlind Mehmetaj war es, der seine Mannschaft nach einer gut durchdachten Aktion früh in Führung brachte. Doch die Freude über die Führung währte nicht lange, denn TWL Elektra 1b schlug fast unmittelbar zurück. In der fünften Minute gelang Tobias Wendl der Ausgleich, was das Spiel wieder völlig offen gestaltete. Dieser rasche Schlagabtausch zeigte, dass beide Teams entschlossen waren, den Sieg zu erringen, und setzte den Ton für den weiteren Verlauf des Spiels.

Maccabi geht erneut in Führung

Nach dem Ausgleichstreffer nahm das Spiel an Intensität zu, beide Mannschaften kämpften hart um jeden Ball. Die Spieler von SC Maccabi Wien und TWL Elektra 1b schenkten sich nichts. In der 35. Minute war es dann Jonathan Pröbstle, der erneut für Maccabi traf und die Heimmannschaft mit 2:1 in Führung brachte. Dieses Tor erwies sich letztendlich als entscheidend für den Ausgang des Spiels. Die Mannschaften gingen mit diesem knappen Vorsprung für Maccabi in die Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte des Spiels blieb spannend, und TWL Elektra 1b versuchte alles, um den Ausgleich zu erzielen. Die Defensive von SC Maccabi Wien stand jedoch sicher und ließ wenig zu. Der Druck und die Intensität des Spiels führten schließlich zu Disziplinarmaßnahmen gegen TWL Elektra 1b. In der 88. Minute sah Alexander Ziermann die Rote Karte, was die Gäste in eine noch schwierigere Lage brachte. Kurz darauf, in der 90. Minute, erhielt Justin Todorovic eine Gelb/Rote Karte, wodurch TWL Elektra 1b die Schlussminuten in Unterzahl bestreiten musste.

Trotz einiger spannender Momente und Angriffsversuche von TWL Elektra 1b konnte Maccabi Wien den knappen Vorsprung über die Zeit retten und das Spiel nach einer sechsminütigen Nachspielzeit mit einem 2:1-Endstand erfolgreich beenden. Dieser Sieg hilft SC Maccabi Wien, sich in der Tabelle der 2. Landesliga weiter nach oben zu arbeiten, während TWL Elektra 1b die Niederlage verdauen muss.

Stimme zum Spiel:

"Wir waren besser in der Partie und wussten, wenn wir gewinnen, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben, also haben wir uns sehr angestrengt", erklärte Trainer Milan Sprecakovic. "Bei der TWL war etwas die Luft draußen und sie haben die Partie nicht ganz ernst genommen, weil sie den Klassenerhalt schon geschafft haben. In der ersten Halbzeit waren wir besser und konnten früh durch einen Weitschuss in Führung gehen, haben aber gleich nach dem Anstoss den Ausgleich bekommen. Trotzdem waren wir gefährlicher und konnten auch in der ersten Halbzeit wieder in Führung gehen und auch in der Halbzeit mit 2:1 führen. In der zweiten Halbzeit hatten wir ein paar sehr gute Chancen, wo wir das 3:1 machen müssen, aber trotzdem waren wir besser in der Partie und die Gegner hatten nicht wirklich eine Torchance", fügte Trainer Milan Sprecakovic hinzu. "Jetzt feiern wir erstmal den Klassenerhalt und nächste Woche werden wir mal wieder eine Partie ohne Druck spielen können und gehen es ganz locker an. Wir wissen, dass der LAC gewinnen will, damit sie noch 2. werden, deswegen werden wir natürlich noch alles geben, aber nicht unbedingt auf Sieg spielen", berichtete Trainer Milan Sprecakovic.

Aufstellung:

Maccabi Wien: Elias Behringer, Florian Fürst, Nico Gerak, Majlind Mehmetaj, Mateo Dragicevic (K), David Patiashvili, Sebastian Thienen-Adlerflycht, Rijad Husic, Jonathan Pröbstle, Eray Sinavu, Aytac Sahin



Ersatzspieler: David Ljevar, Laurence Opitz, Daniel Briffaut, Noah Karl, Krystian Koller, Justin Oghafua



Trainer: Milan Sprecakovic , MSc

TWL Elektra 1b: Sebastian Bacu, Ibrahim Abd Rabou, David Jurcevic, Patrik Gasiorowski, Tobias Dorfinger (K), Oskar Neumann, Tobias Wendl, Moritz Pichler, Andre Knezevic, Patryk Dybek, Alexander Ziermann



Ersatzspieler: Tarek Ewiss, Justin Todorovic, Marko Vasic, Marino Matic, Stefan Stojkovic



Trainer: Vedran Stojak

2. Landesliga: Maccabi : TWL Elektra 1b - 2:1 (2:1)

35 Jonathan Pröbstle 2:1

5 Tobias Wendl 1:1

4 Majlind Mehmetaj 1:0

Foto: Maccabi Wien

