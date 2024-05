Wiener Sport-Club 1b triumphiert über FCJ Ottakring mit 3:0

Details Sonntag, 26. Mai 2024 17:20

Ein überzeugender Sieg für den Wiener Sport-Club 1b gegen FCJ Ottakring rundet eine beeindruckende Darstellung im Rahmen der 26. Runde der 2. Landesliga ab. Das Heimteam demonstrierte von Anfang an eine starke Leistung, die schließlich in einem klaren 3:0-Endstand gipfelte. Tizian Bender, Liam Kratky und Berat Kocak zeichneten sich als Torschützen aus und sicherten ihrem Team einen wohlverdienten Sieg auf eigenem Platz.

Wiener Sport Club zuhause erfolgreich

Eröffnungstreffer durch Tizian Bender setzt frühes Zeichen

Der Matchday begann dynamisch mit dem Anpfiff im Stadion des Wiener Sport-Club 1b. Beide Teams starteten engagiert, doch es war der Gastgeber, der die Zügel früh in die Hand nahm. Bereits in der 26. Minute brach Tizian Bender den Bann und erzielte das erste Tor des Spiels. Dieser Treffer gab dem Spiel eine erste Richtung und zeigte die Entschlossenheit des Wiener Sport-Club 1b, die drei Punkte zu Hause zu behalten.

Zweite Halbzeit bringt Entscheidung durch Kratky und Kocak

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber den Druck weiter. FCJ Ottakring versuchte, ins Spiel zu finden und einige Konterchancen zu kreieren, doch die Defensive des Wiener Sport-Club 1b stand sicher. In der 75. Minute war es dann Liam Kratky, der mit einem präzisen Schuss das 2:0 für sein Team erzielte und damit die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Dieser Treffer schien die Gegenwehr von FCJ Ottakring gebrochen zu haben, und die Gastmannschaft fand kaum noch Mittel, um gefährlich vor das Tor der Gastgeber zu gelangen.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 84. Minute, als Berat Kocak mit einem fulminanten Schuss das 3:0 erzielte. Dieser Treffer war nicht nur ein weiterer Beleg für die Überlegenheit des Wiener Sport-Club 1b in diesem Spiel, sondern auch ein persönlicher Erfolg für Kocak, der sich damit in die Torschützenliste eintrug. Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne größere Vorkommnisse, und der Schlusspfiff besiegelte schließlich den klaren Heimsieg.

Der Wiener Sport-Club 1b zeigte eine starke Teamleistung und konnte durch geschickte Spielzüge und effektive Nutzung ihrer Chancen überzeugen. FCJ Ottakring hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren, um in den kommenden Spielen wieder punkten zu können. Mit diesem Sieg festigt der Wiener Sport-Club 1b seine Position in der Liga und sendet ein starkes Signal an die Konkurrenz.

Stimme zum Spiel:

"Am Ende wie es auch das Ergebnis zeigt, war es ein verdienter Sieg. In den ersten 30 Minuten war die Partie eher ausgeglichen, aber durch das Tor in der 26. Minute konnten wir die Kontrolle über das Spiel gewinnen", erklärte Teambetreuer Walter Skerlak. "Durch die Führung konnten wir die Partie über weite Strecken stark dominieren und auch die Partie sicher mit 3:0 gewinnen. In der zweiten Halbzeit konnten wir durch die zwei Treffer die Partie entscheiden und eine sehr starke Leistung auf den Platz bringen", fügte Teambetreuer Walter Skerlak hinzu. "Jetzt wollen wir natürlich in den nächsten Partien, an diese starke Leistung anknüpfen und weiter Gas geben und noch möglichst viele Punkte zu sammeln. Nächste Woche gegen Ostbahn wird es sicherlich keine leichte Partie, jedoch werden wir uns diese Partie nochmals sehr genau anschauen und an diese starke Leistung möglichst gut anknüpfen", erklärte Teambetreuer Walter Skerlak.

Aufstellung:

Wiener Sport-Club: Tobias Spraider - Jakob Grimm (K), Cihat Kocak, Santino Pistrol, Tizian Bender - Navid Fink, Viktor Pajkic, Emirhan Tütünci, Liam Kratky - Houssem Fattoum, Berat Kocak



Ersatzspieler: David Frederik Muhr, Johannes Wurm, Nikola Sokolovic, Stefano Cancar, Aleksander Vdovitchenko, Mateja Nedeljkovic



Trainer: Alexander Berger

FCJ Alt-Ottakring: Aigars Kurms - Samuel Chira, Niklas Schwarzl - Sebastian Krainz, Dominik Belada (K), Douglas Escobar Magana, Oliver Neustifter, Tobias Feuchter, Andreas Krail - Tobias Schumi, Islam Awad



Ersatzspieler: David Domig, Erwin Kittinger, Adonis Ghiban, Hamza Türksoy, Rafael Wieser, Yasen Nowrozi



Trainer: Stefan Fastlabend

2. Landesliga: W. Sport-Club 1b : Ottakring - 3:0 (1:0)

84 Berat Kocak 3:0

75 Liam Kratky 2:0

26 Tizian Bender 1:0

Foto: Bert Bauer

Details

