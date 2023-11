Nach Verhöhnung des eigenen Teams auf Facebook: Jetzt teilt Wacker Wien gegen Schiedsrichter aus

Details Dienstag, 28. November 2023 14:51

Erst kürzlich verhöhnte der offizielle Facebook-Account von SC Wacker Wien die eigene Mannschaft unter einem Spielberichts-Posting auf unserer Wiener Ligaportal-Facebook-Seite (zum Artikel). Die Wackeraner hatten verloren. Jetzt meldete sich Wacker erneut auf Facebook zu Wort. Dieses Mal fand man unsere Headline nicht so toll, es bekam aber vor allem der Schiedsrichter des Spiels sein Fett ab.

Eines vorweg: Wacker hat am Sonntag gegen Inzersdorf in der Schlussphase der Partie noch den Ausgleich erzielt und sich so einen Punkt geholt (zum Bericht). Unseren Titel, dass Spieler Canli den Wackeranern noch einen Punkt rettete, fand Wacker nicht so toll und meinte "Der Schiedsrichter rettet Inzersdorf den Punkt wäre hier die richtige Schlagzeile!!!!!".

Auf Nachfrage eines Users, was es mit den fünf Anzeigen bei Reserve- und Kampfmannschaft auf sich habe, bekam der betroffene Schiedsrichter so richtig sein Fett ab.

