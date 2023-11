Canli rettet Wacker Wien Punkt beim FC Inzersdorf

Details Sonntag, 26. November 2023 21:02

Inzersdorf und SC Wacker Wien teilten sich an diesem Spieltag im Duell der Verfolger die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Der Kampf um den ersten Platz dürfte wohl auch im Frühjahr weitergehen. Zwischen dem Ersten Cro-Vienna und dem Vierten Wacker Wien liegen nur vier Punkte. Inzersdorf überwintert als Dritter.

Führung für Wacker

Die Gastgeber spielen von Anfang druckvoll. Den ersten Treffer erzielen aber die Gäste von Wacker Wien. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Emre Canli sein Team in der 28. Minute. Yahya Sahin nutzte die Chance für FC Inzersdorf und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Inzersdorf weiter stärker

Im zweiten Durchgang hat weiter Inzersdorf das Kommando auf dem Platz. Erdal Kara war es, der in der 63. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Wacker Wien unterbrachte. Es schaut dann schon nach drei Punkten für die Gastgeber aus, allerdings vergeben die Heimischen gleich mehrere Top-Chancen. Dann schlägt der Augenblick von Canli - nach einer Standardsituation für die Inzersdorfer schalten die Gäste schnell um und Canli zieht aus 25 Metern ab - der Ball passt genau neben die Stange und es steht 2:2. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Schließlich gingen Inzersdorf und SC Wacker Wien mit einer Punkteteilung auseinander.

Nur zweimal gab sich FC Inzersdorf bisher geschlagen. Die letzten Resultate der Heimmannschaft konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Acht Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Wacker Wien momentan auf dem Konto. Der Gast baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit diesem Unentschieden verpasste Inzersdorf die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Dafür ging es in der Tabelle nach unten auf den dritten Platz.

Stimme zum Spiel:

Fabio Pipek (Sportlicher Leiter Inzersdorf): "Die Niederlage ist sehr bitter, weil wir über 90 Minute das spielbestimmende Team waren. Wenn du aber die Chancen nicht machst, bekommst du eben so spät ein Gegentor. Aber okay, wir müssen das jetzt so hinnehmen und werden im Frühjahr wieder angreifen."

Aufstellungen:

Inzersdorf: Martin Mijic, Dominik Zimmert, Sascha Flasch, Dejan Bogdanic (K), Dennis Weisl, Matthias Weber, Emircan Köse, Erdal Kara, Emre Cakmak, Yahya Sahin, Benedikt Titze



Ersatzspieler: Oliver Graf, Anton Kurevija, Thomas Stedronsky, Festus Obemeata-Gimoh, Nikola Mitev



Trainer: Thomas Haretter

Wacker Wien: Marko Ristic - Mateusz Wojcik, Nikola Miloradovic - Feyzi Aydin, Ion-Valentin Croitoru, Wassiou Tabekassim, Onur Sahin, Soliman Asif - Onur Seker, Emre Canli (K), Alberto Zele



Ersatzspieler: Isa Sasmaz, Erkam Bulut, Ozcan Ferhat, Ahmed Mahmoud, Ertugrul Cakir, Serhat Kaymakci



Trainer: Manfred Führer

Oberliga A: FC Inzersdorf – SC Wacker Wien, 2:2 (1:1)

83 Emre Canli 2:2

63 Erdal Kara 2:1

39 Yahya Sahin 1:1

28 Emre Canli 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.