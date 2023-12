Neuer Weg führt zum Erfolg - Besiktas-Obmann Ersoy im Gespräch!

Details Freitag, 29. Dezember 2023 14:02

Die Winterpause hat nun auch im Wiener Unterhaus begonnen. Zeit, um sich mit den Vereinsverantwortlichen der einzelnen Clubs über die zurückliegende Herbstrunde zu unterhalten. FC Besiktas Wien-Obmann Yasar Ersoy blickt auf einen erfolgreichen Herbst seiner Mannschaft zurück und das obwohl man im Sommer sowohl in der Mannschaft, als auch im Trainerteam einen Umbruch hatte. Dass jedoch nicht nur die Kampfmannschaft Freude bereitet, sondern auch der Nachwuchs, hat er im Gespräch verraten.

LP: Wie zufrieden seid ihr mit der Herbstrunde?

YE: Die Herbstrunde war für uns sehr zufriedenstellend. Nach den Vize-Meistertiteln in den vergangenen beiden Saisonen mussten wir feststellen, dass wir sehr viel Substanz verloren haben. Mental ist es natürlich herausfordernd, wenn du so knapp vor dem Aufsteig scheiterst. Dennoch haben wir im Sommer einen kompletten Kaderumbruch vollzogen. Von der Mannschaft der letzten Saison sind lediglich fünf Kaderspieler geblieben. Der Rest wurde mit jungen und motivierten Spielern besetzt. Hinzu kam auch noch, dass wir mit Turgay Kara einen neuen Trainer installiert haben, der den neuen Weg des Vereins voll mitgehen will.

LP: Was ist gut gelaufen/hätte besser laufen können? Wo seht ihr Verbesserungspotential?

YE: Wir haben die meisten Tore geschossen und die wenigsten bekommen. Was sehr gut gelaufen ist, kann man also kurz und knapp zusammenfassen. Es ist jedoch mehr als das. Die einzelnen Auftritte dieser noch sehr jungen Mannschaft schaffen Mut und Zuversicht für die Zukunft. In den letzten Spielen haben wir im Schnitt immer 7-8 Spieler unter 22 Jahren im Kader gehabt. Da fehlt oftmals aber natürlich die Erfahrung. Manchmal müssen wir uns noch cleverer anstellen. Das gibt sich aber mit der Zeit.

LP: Sind Transfers im Winter geplant? Wenn ja, welche? Welche Positionen?

YE: Wir wollen im Winter auf jeden Fall die Kaderbreite vergrößern. Da hatten wir im Herbst unsere Probleme, auch aufgrund der vielen jungen Spieler. Auch die Positionen sind schon festgelegt, wollen wir unseren Prinzipien treu bleiben. Es sollen aber maximal 3-4 Spieler werden, die wirklich hohes Niveau mitbringen müssen.

LP: Wie sehen die Erwartungen fürs Frühjahr aus? Mit welcher Position/Entwicklung wäre man am Ende der Saison zufrieden?

YE: Wir freuen uns, dass der neue Weg erfolgreich war. Da wollen wir auf jeden Fall dranbleiben. Wir hoffen und glauben an den Titel und wollen mit ganzer Kraft bis zum Schluss dafür kämpfen.

Zu erwähnen ist aber auch, dass unsere Reserve mit 13 Siegen in 13 Spielen die einzige Mannschaft im ganzen Unterhaus ist, die diese Statistik vorweisen kann. Auch das spricht für den gesamten Erfolg unseres Vereins.

MW