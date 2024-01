Gute Rolle als Aufsteiger - Bhf. Favoriten-Sportchef Malesits im Interview!

Details Donnerstag, 18. Januar 2024 08:50

Der FC Bhf. Favoriten hat als Aufsteiger in der Oberliga A eine beachtliche Herbstsaison hingelegt und konnte auf Platz 5 überwintern. Für den Sportlichen Leiter der Favoritner, Christian Malesits, wäre sogar noch ein bisschen mehr möglich gewesen, wie er im LIGAPORTAL-Interview verraten hat. Außerdem wirft er für uns einen Blick in die Zukunft.

"Haben gesehen, dass wir jeden schlagen können"

LP: Wie zufrieden seid ihr mit der Hinrunde?

CM: Im Großen und Ganzen sind wir mit der Hinrunde sehr zufrieden, wobei sicher noch mehr möglich gewesen wäre. Vor Saisonbeginn haben wir uns als Ziel gesetzt, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Das, so denke ich, haben wir durchaus schon erreicht und für die Rückrunde wollen wir uns dann neue Ziele setzen.

LP: Was ist gut gelaufen/hätte besser laufen können?

CM: Wichtig ist, dass wir gesehen haben, dass wir als Aufsteiger mit jedem Gegner in der Oberliga mithalten und sie auch alle schlagen können. Voraussetzung dafür ist aber, dass alle Spieler fit und gesund sind. Defensiv müssen wir uns aber unbedingt verbessern, weil wir eindeutig zu viele Gegentore bekommen. Mit dem richtigen Abwehrverhalten wären einige davon zu verhindern gewesen.

LP: Sind im Winter Transfers geplant? Ja/Nein? Wenn ja, welche Position?

CM: Es besteht kein unbedingter Handlungsbedarf am Transfermarkt, weil uns auch finanziell etwas die Hände gebunden sind. Vorteil ist aber, dass unser Kader ohnehin groß und gut genug ist. Der eine oder andere Spieler wird aber wohl trotzdem zu uns stoßen. Aktuell gibt es noch nichts zu vermelden, die Gespräche mit Kandidaten sind noch am Laufen.

LP: Wie sehen die Erwartungen für das Frühjahr aus? Mit welcher Position/Entwicklung wär man am Ende der Saison zufrieden?

CM: Wir wollen natürlich den starken 5. Platz in der Tabelle verteidigen und versuchen aus den Fehlern der Hinrunde, speziell in der Defensive zu lernen. Wenn wir unser Abwehrverhalten verbessern, wäre das ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Wir wollen natürlich an den vorderen Plätzen dranbleiben. Ich bin aber ohnehin überzeugt, dass unser Trainerteam an den richtigen Schrauben drehen wird und dass wir am Ende der Saison alle zufrieden sein werden.

Auch sehr erfreulich ist, dass unsere Reserve den 5. Tabellenplatz belegt. Da beträgt der Rückstand auf Platz 2 nur einen Zähler. Wir können hier immer wieder auf Spieler zurückgreifen, die der Kampfmannschaft helfen können. Es fehlt zwar noch die Konstanz um sich längerfristig festzusetzen. Wir schauen diesbezüglich aber in eine tolle und positive Zukunft.

MW