Wacker Wien & Vfb Mödling - Derebasi in Doppelfunktion: „Kader für nichts als 1. Platz gemacht!"

Details Mittwoch, 24. Januar 2024 21:16

SC Wacker Wien überwintert auf Platz vier in der Oberliga A, mit sechs Punkten Rückstand zur Cro-Vienna. Man will Meister werden - das hat der Verein und allen voran der wortgewaltige Obmann Ender Derebasi im Herbst mehrmals betont. So weit, so gut - zuletzt drang aber ein anderes Gerücht an die Öffentlichkeit. Die Meidlinger könnten sich mit dem Vfb Mödling zusammenschließen.

Zum Vfb Mödling: Der Verein für Bewegungsspiele Mödling war ein österreichischer Fußballverein aus der niederösterreichischen Stadt Mödling. Er wurde im Jahre 1911 mit den Vereinsfarben Rot-Weiß-Rot gegründet und konnte in seiner Geschichte fünf Mal in der höchsten österreichischen Spielklasse auftreten. Nach dem Bundesliga-Abstieg 1995 folgte zwei Jahre später die Fusion mit dem Lokalrivalen FC Admira/Wacker aus der benachbarten Südstadt zum VfB Admira Wacker Mödling. Der Nachfolgeverein spielt aktuell in der 2. Klasse Ost/Mitte in Niederösterreich.

Jetzt strebt Wacker Wien offenbar einen Zusammenschluss mit den Niederösterreichern an. Wacker hat beim Wiener Fußballverband bereits einen Antrag auf Spielortverlegung gestellt, in diesem Zusammenhang würden dann beide Vereine koexistieren und eng zusammenarbeiten. Brisantes Detail: Bei den Mödlingern gibt es seit wenigen Tagen einen neuen sportlichen Leiter, der - wenig überraschend - Derebasi heißt. Derebasi ist also Obmann bei Wacker und sportlicher Leiter bei Mödling

LIGAPORTAL: Was ist dran an der Kooperation mit Vfb Mödling?

Ender Derebasi: „Es gibt mehrere Optionen, Vfb Mödling ist eine davon. Die Pläne sind groß, ab März bieten wir schon Sommercamps an, die Kantine soll aufgewertet werden, der Name des Stadions soll an den Sponsor angepasst werden und beide Vereine sollen in Zukunft erfolgreich sein."

LIGAPORTAL: Also mehr als eine Option?

Ender Derebasi: „Aktuell haben wir eine Transfersperre ausgehängt, es findet sich einfach nicht das Material an Spielern, das wir uns auf dem Platz erwarten."

LIGAPORTAL: Transfersperre? Haben Sie dort Durchgriffsrecht?

Ender Derebasi: „Als neuer sportlicher Leiter dort habe ich gleich einen Trainer engagiert, der den Fokus und auch Spieler aus der Oberliga mitbringt .Mit dem derzeitigen Obmann von Mödling verstehen wir uns sehr gut. Mödling würde laut meinen sportlichen Zielen nächstes Jahr sicher oben mitspielen. Dafür sorge ich als sportlicher Leiter."

LIGAPORTAL: Zurück zu Wacker Wien: Was sagen Sie dazu, dass viele Ihre Pläne als realitätsfern bezeichnen?

Ender Derebasi: „Immer wieder beschweren sich andere über unsere Arroganz oder meine Wortwahl, dabei hat keiner annähernd so viel erreicht wie wir als Mannschaft. Keiner kann so eine Kaderqualität aufweisen wie wir. Was bekommt man denn ab dem 2. Platz? Nichts. Deswegen ist unser Motto „ganz oder gar nicht“. Wir wollen in Frühjahr über unsere Gegner drüberfahren, und das um jeden Preis, bis wir am Ende als Meister dastehen."

LIGAPORTAL: Wie soll das gehen?

Ender Derebasi: "Wenn ein Team solche Kaliber hat wie wir, muss es Meister werden. Understatement war nie meines. Wir haben mit den neuen Spielern eine Sturmreihe, die über 700 Tore aufweist. Der gesamte Kader ist für nichts als den ersten Platz gemacht, also wird dieser auch erreicht. Cro-Vienna und Besiktas Wiener Adler sollen erstmal versuchen, bei uns daheim etwas Zählbares mitzunehmen."