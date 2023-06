Swoboda glänzt als dreifacher Torschütze - Kalksburg gewinnt Torfestival!

Details Montag, 05. Juni 2023 13:14

Für Rennweger SV gab es in der Heimpartie gegen 1. SC Kalksburg-Rodaun, an deren Ende eine 3:5-Niederlage stand, nichts zu holen. In einer vor allem in Halbzeit eins ausgeglichenen Partie, hatten die Hausherren einen 0:2-Rückstand kurz vor und kurz nach der Pause ausgeglichen. Am Ende blieben die Gäste aber siegreich. Im Hinspiel hatte ebenfalls Kalksburg-Rodaun die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 2:0 gesiegt.

Kalksburg zieht davon

Für den Führungstreffer der Gäste zeichnete David Obradovic verantwortlich (13.). In der 24. Minute brachte Stefan Swoboda das Netz für 1. SC Kalksburg-Rodaun zum Zappeln. Kurz vor dem Pausenpfiff kamen die Hausherren dank eines Treffers von Rocco Favale auf 1:2 heran (45.+1). Zur Pause wusste Kalksburg-Rodaun eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Trotz schnellem Ausgleich am Ende Niederlage

Drago Durcevic glich nur wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff für Rennweger SV aus (46.). Dann kamen jedoch wieder die Gäste und zogen davon. Der Treffer zum 3:2 sicherte 1. SC Kalksburg-Rodaun nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Swoboda in diesem Spiel (48.). Kenan Becic erhöhte für Kalksburg-Rodaun auf 4:2 (77.). Constantin Kumaus ließ sich in der 79. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:4 für Rennw. SV. Mit dem 5:3 sicherte Swoboda 1. SC Kalksburg-Rodaun nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (80.). Am Ende nahm Kalksburg-Rodaun bei Rennweger SV einen Auswärtssieg mit.

Rennw. SV muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Rennweger SV rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Rennw. SV musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Rennweger SV insgesamt auch nur zwei Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Rennw. SV entschied kein einziges der letzten sechs Spiele für sich.

Durch den Erfolg verbesserte sich 1. SC Kalksburg-Rodaun im Klassement auf Platz sieben. Kalksburg-Rodaun verbuchte insgesamt elf Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen. Die letzten Resultate von 1. SC Kalksburg-Rodaun konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Rennweger SV hat nächste Woche SK Cro-Vienna BD Gruppe zu Gast. Nächsten Samstag (15:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Kalksburg-Rodaun mit FC Union 12.

Oberliga A: Rennweger SV – 1. SC Kalksburg-Rodaun, 3:5 (1:2)

80 Stefan Swoboda 3:5

79 Constantin Kumaus 3:4

77 Kenan Becic 2:4

48 Stefan Swoboda 2:3

46 Drago Durcevic 2:2

46 Rocco Favale 1:2

24 Stefan Swoboda 0:2

13 David Obradovic 0:1

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei