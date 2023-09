Besiktas Wien holt drei Punkte gegen FC Union 12

Details Montag, 04. September 2023 17:33

Besiktas Wiener Adler kam am ersten Spieltag zu einem 4:1-Sieg gegen FC Union 12.

Besiktas Wien stellte das 1:0 sicher (30.). Wenig später behauptete sich Besiktas gegen die Hintermannschaft von Union 12. Neuer Spielstand: 2:0 (35.). Besiktas Wiener Adler markierte das 3:0 (43.). Der Gastgeber dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Besiktas Wien musste den Treffer von Thomas Weigelhofer zum 1:3 hinnehmen (60.). Besiktas Wiener Adler traf zum 4:1 (76.). Schlussendlich verbuchte Besiktas Wien gegen FC Union 12 einen überzeugenden Heimerfolg.

Während Besiktas Wien am nächsten Samstag (18:00 Uhr) bei SK Cro-Vienna BD Gruppe gastiert, duelliert sich Union 12 am gleichen Tag mit ASK Ober St.Veit.

Oberliga A: Besiktas Wiener Adler – FC Union 12, 4:1 (3:0)

76 Eyuep Guener 4:1

60 Thomas Weigelhofer 3:1

43 Armin Delahmet 3:0

35 Mesut Uenal 2:0

30 Mesut Uenal 1:0

