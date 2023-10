SC Kalksburg-Rodaun spielt bei FC Union 12 groß auf

Details Samstag, 21. Oktober 2023 23:23

1. SC Kalksburg-Rodaun erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen FC Union 12. Damit antworten die Gastgeber auf das 0:6-Debakel von vor einer Woche und holen sich drei Punkte.

Führung für die Gastgeber

Dabei beginnt die Partie alles andere als nach Wunsch der Kalksburger. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Slobodan Susak sein Team in der 14. Minute. Marko Cakic nutzte die Chance für Kalksburg-Rodaun und beförderte in der 24. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Gäste geigen auf

Stefan Swoboda trug sich in der 66. Spielminute in die Torschützenliste ein. Danilo Andelkovic (73.) und David Obradovic (75.) brachten 1. SC Kalksburg-Rodaun mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Stefan Thurnbichler schoss die Kugel zum 2:4 für Union 12 über die Linie (82.). Nemanja Radojevic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Kalksburg-Rodaun (84.). Zum Schluss feierte 1. SC Kalksburg-Rodaun einen dreifachen Punktgewinn gegen FC Union 12.

Union 12 bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Oberliga A. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gastgebern, was in den 26 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Die Lage von FC Union 12 bleibt angespannt. Gegen Kalksburg-Rodaun musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die Defensive von 1. SC Kalksburg-Rodaun muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 23-mal war dies der Fall.

Mit diesem Sieg zog Kalksburg-Rodaun an Union 12 vorbei auf Platz zehn. FC Union 12 fiel auf die zwölfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft Union 12 auf SK Cro-Vienna BD Gruppe (14:00 Uhr), 1. SC Kalksburg-Rodaun reist zu ASK Ober St.Veit (13:00 Uhr).

Aufstellungen:

Union 12: Maximilian Gutmann - Lukas Ereiz, Manuel Gasser, Jonatan Gerstbach, Vahid Halilovic, Slobodan Susak, Manuel Szeidermann - Phillip Zach (K), Thomas Weigelhofer, Youssef Ayed - Medin Halilovic



Ersatzspieler: Filip Radovanovic, Ahmed Barakat, Stefan Thurnbichler, Viktor Asimov, Arianit Kukalaj, Mehmed Ribic



Trainer: Vahid Halilovic

Kalksburg-Rodaun: Marko Grabovac - Marko Cakic (K), Amil Kurtisi, Leonardo Juric, Sasa Jokic-Popovic - Ardian Hila, Nikola Petrovic, Kenan Becic, Danilo Andelkovic, Stefan Swoboda - David Obradovic



Ersatzspieler: Nemanja Radojevic, Dardan Rastelica, Antonio Kristic, Slobodan Cvijetic



Trainer: Alexander Horvath

Oberliga A: FC Union 12 – 1. SC Kalksburg-Rodaun, 2:5 (1:1)

84 Nemanja Radojevic 2:5

82 Stefan Thurnbichler 2:4

75 David Obradovic 1:4

73 Danilo Andelkovic 1:3

66 Stefan Swoboda 1:2

24 Marko Cakic 1:1

14 Slobodan Susak 1:0

