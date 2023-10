Hack-Doppelschlag bringt Liesing ASK gegen Triester S.C. auf die Siegerstraße

Details Samstag, 21. Oktober 2023 23:44

Mit 0:4 verlor Triester S.C. am vergangenen Samstag deutlich gegen Liesing ASK. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Liesing ASK löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Schneller Treffer

Jan-Philip Gigl brachte die Heimmannschaft in der neunten Minute nach vorn. Mit einem Tor Vorsprung für Liesing ASK ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Penzinger drehen auf

Ismail Ay erhöhte den Vorsprung von Liesing ASK nach 58 Minuten auf 2:0. Doppelpack für Liesing ASK: Nach seinem ersten Tor (85.) markierte Jordan Hackl wenig später seinen zweiten Treffer (87.). Am Ende kam Liesing ASK gegen Triester zu einem verdienten Sieg.

Der Sieg über Union Triester S.C, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Liesing ASK von Höherem träumen. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Liesing ASK bei.

Die Abwehrprobleme von Triester S.C. bleiben akut, sodass die Gäste weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebsen. Die Hintermannschaft von Triester steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 21 Gegentore kassierte Union Triester S.C. im Laufe der bisherigen Saison. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Triester S.C. auf insgesamt nur einen Punkt und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Nächster Prüfstein für Liesing ASK ist FC Inzersdorf (Samstag, 17:00 Uhr). Triester misst sich am selben Tag mit KSV Ankerbrot Monte Laa (14:00 Uhr).

Oberliga A: Liesing ASK – Union Triester S.C, 4:0 (1:0)

87 Jordan Hackl 4:0

85 Jordan Hackl 3:0

58 Ismail Ay 2:0

9 Jan-Philip Gigl 1:0

