Doppelter Drago Durcevic! SK Cro-Vienna weist Rennweger SV früh in die Schranken

Details Montag, 23. Oktober 2023 20:25

In der 8. Spielrunde der Oberliga A bezwang die Cro-Vienna BD Gruppe den Rennweger SV erfolgreich mit 3:1. Nach einer starken ersten Halbzeit konnten sich die Spieler von Cro-Vienna mit einem schmeichelhaften 3:0 Pausenstand belohnen und die Führung in Halbzeit zwei sicher verwalten. Trotz eines Anschlusstreffers in Minute 53 konnte die Mannschaft von Bernd Kovacs keine Punkte mitnehmen, jedoch weiterhin beweisen, dass sie in der Offensive brandgefährlich sind!

Chancen über Chancen

„Die besten ersten 45 Minuten in dieser Saison“, meinte Trainer Anton Grubesic nach einer chancenreichen ersten Halbzeit. Durch eine Verletzung musste Marko Zivkovic kurz nach Spielbeginn ausgewechselt werden. Sein Ersatz Drago Durcevic sollte der Star des Abends werden. Zwei Minuten nach seiner Einwechslung erzielte er mit einem Traumtor die 1:0 Führung für Cro-Vienna und

schnürte wenig später in der 17. Spielminute den Doppelpack. „Durch Ballbesitzund spektakulären Kombinationsfußball“, so Trainer Grubesic, belohnte sich eine aufspielende Mannschaft in der 34. Spielminute mit dem 3:0 durch Mark Knezevic. „Wir hätten gut und gerne auch 7:0 nach der Halbzeit führen können.“ kritisierte der Trainer. „Wir müssen unsere Chancen, vor allem vor dem Tor,

konsequent zu Ende spielen!“ Auch in der zweiten Halbzeit blieb Cro-Vienna die spielbestimmende Mannschaft, musste sich jedoch durch Ihre Inkonsequenz vor dem Tor nur mit einem 3:1 Endstand begnügen.

Chancenlos trotz Anschlusstreffer

„Wie es die Statistik zeigt, waren wir klar unterlegen und haben verdient verloren“, lobte Trainer Bernd Kovacs die Truppe von Anton Grubesic. Trotz des Stefan Hahn – Spielbericht Cro-Vienna BD Gruppe gegen Rennweger SV Anschlusstreffers des Trainers selbst in der 53. Minute konnte man sich in der

restlichen Spielzeit keine klare Torchance erspielen. „Wir sind eine noch junge Mannschaft und brauchen etwas Zeit, um unsere erlernten Taktiken auch auf den Platz bringen zu können“, so Trainer Kovacs. „Außerdem hatten wir durch einige Verletzungen, beispielsweise unseres zweiten Stürmers, und etwaige Sperren nicht unsere beste Mannschaft auf dem Platz“, fügte Kovacs hinzu. Wie die

Mannschaft bereits in den letzten Wochen zeigte, sind die Spieler in der Offensive sehr gefährlich und können durch eine Verbesserung in der Defensive auch starken Mannschaften sichergeglaubte Punkte abnehmen. „Wir haben die Köpfe in der Halbzeit nicht hängen gelassen und konnten und sogar kurz darauf mit einem Treffer belohnen“, lobte Trainer Kovacs seine Jungs. „Nach kurzem Schock war Cro-Vienna wieder auf der Siegesspur und wir waren absolut chancenlos“.

Wie bereits die Tabelle vor dem Spiel zeigte, war bei dieser Begegnung mit keiner großen Überraschung zu rechnen. Die Heimmannschaft Cro-Vienna dominierte sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit die Partie und ließ - bis auf eine Unachtsamkeit - kaum gegnerische Angriffe zu. Durch hervorragenden Kombinationsfußball entschied die Mannschaft von Trainer Grubesic das Spiel

schon in der ersten Halbzeit. Nach dem Gegentreffer des Rennweger SV übernahm Cro-Vienna wieder die Spielkontrolle und fixierte wichtige drei Punkte im noch jungen Titelkampf. Die Mannschaft von Bernd Kovacs liegt in der Tabelle im gesicherten Mittelfeld und muss sich kommende Woche im Wiener

Landescup gegen Dinamo Helfort der nächsten Herausforderung stellen

Oberliga A: SK Cro-Vienna BD Gruppe – Rennweger SV, 3:1 (3:0)

53 Bernd Kovacs 3:1

33 Mark Knezevic 3:0

17 Drago Durcevic 2:0

4 Drago Durcevic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.