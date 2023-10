Wacker Wien ohne Erfolg bei Ankerbrot

Details Montag, 23. Oktober 2023 22:39

In der Oberliga A gab es am vergangenen Wochenende die Begegnung zwischen Ankerbrot und Wacker Wien. Am Papier eigentlich einen eindeutige Nummer für die Gäste, doch auswärts ist es nie leicht. Im Fußball ist aber immer alles möglich, also muss man sich erstmal in den 90 Minuten beweisen. Zu der Partie kamen knapp 100 Zuschauer am Sonntagnachmittag, geleitet wurde das Spiel vom Schiedsrichter Dedic Nehrudin.

Ankerbrot nimmt Führung in die Pause

Ankerbrot und den Anfangsminuten sehr kompakt und gut dabei wenig zuzulassen. Wacker Wien fand nicht in die gewohnte überlegene Rolle und konnte ihr Spiel nicht aufziehen. Ankerbrots Mühen wurden belohnt. Nach knapp 14 Minuten reichte die erste Chance im Spiel für die Führung. Doch die Gäste waren jetzt wach geruckelt. Vier Minuten später stellte man alles wieder auf null, neuer Spielstand 1:1. Jetzt wollte man die schlechte Anfangsphase ausbessern und kam gefährlich nah vor das gegnerische Tor, der Erfolg blieb jedoch aus, man vergab zwei Hunderter. So kommt es dann wie es oft der Fall ist. Ankerbrot wieder sehr effizient und erneut in Führung. Ein Top-Abschluss von Vigan Veliu lässt die Heimfans jubeln. Ohne weitere Vorkommnisse ging es dann in die Pause beim stand von 2:1

Wacker am Drücker ohne Erfolg

Wacker Wien kam motiviert und entschlossen aus den Kabinen. Vom Beginn an des zweiten Durchgangs drückte man. Der wichtige Ausgleich blieb aber aus und die Uhr tickte gegen einen. Ankerbrot verteidigte auch sehr ambitioniert. Vor allem auf den außen hielt man den Gegner gut in Schacht. Als dann die Gäste alles nach vorne warfen machte Ankerbrot den Decker drauf. In Minute 77 sorgte Mostafua Karami für die Entscheidung und stellt auf 3:1. Für Ankerbrot sehr wichtige Punkte und für Wacker Wien ein Rückschlag im Meisterschaftsrennen.

Stimme zum Spiel

Ender Derebasi (Obmann SC Wacker Wien): „Durch drei Chancen des Gegners lassen wir wichtige Punkte liegen, sowas darf uns nicht passieren. Es geht jetzt darum das Spiel abzuhaken und vollen Fokus auf Besiktas zu legen. Trotz meiner Enttäuschung bin ich zuversichtlich, dass wir uns wieder fangen werden.

Nächster Prüfstein für KSV Ankerbrot Monte Laa ist Union Triester S.C. (Samstag, 14:00 Uhr). SC Wacker Wien misst sich am selben Tag mit Besiktas Wiener Adler (20:00 Uhr).

Oberliga A: KSV Ankerbrot Monte Laa – SC Wacker Wien, 3:1 (2:1)

77 Mostafua Karami 3:1

28 Vigan Veliu 2:1

18 Ion-Valentin Croitoru 1:1

14 Kevin Deda 1:0

