Dieses Mal gegen ASK Ober St. Veit: Besiktas Wien zum fünften Mal in Folge unbesiegt

Details Montag, 23. Oktober 2023 22:40

Sicht von Besiktas Wiener Adler: Vor dem Spiel wusste man, dass Ober St.Veit ein sehr unangenehmer Gegner sein wird da sie mit vielen schnellen jungen Spielern ins Spiel gingen. Es fehlten noch immer einige Spieler aufgrund von Verletzung jedoch wollten wir die Serie ausbauen.

Zur ungewohnten Zeit am Samstag zeigten die Gäste von Anfang an, dass es kein leichter Spaziergang wird. Nach Umstellungen in den letzten Wochen waren die Innenverteidiger wieder zurückgekehrt und die Wiener Adler wollten von hinten stabil rausspielen. Der Gegner fand aber im Mittelfeld immer wieder eine Lücke und war einige Male dran in Führung zu gehen. Der in den letzten Wochen in toller Form agierende Goalie Lazarevic war auch diesmal ein sicherer Rückhalt für sein Team.

Den ersten Treffer im Spiel machte der wieder in die Startelf gerückte Keywan Karimi. In Minute 18 traf er trocken ins lange Eck und sorgte für viel Jubel bei den Adlern. Danach war es ein offenes Spiel, wobei viele Chancen liegen gelassen wurden.

Nach der Pause trifft Delahmet dann zum 2:0 und die Partie schien gelaufen zu sein. Der Ex-Ober St.Veiter El-Damanhoury trifft dann zum 3:0. Danach wechselt Trainer Kara gleich fünfmal und jeder bekommt die Chance dabei zu sein.

Den Schlusspunkt setzten aber die Gäste nach einem Elfer. Nach dem Tor drängen zwar die Gäste auf einen weiteren Treffer jedoch bleibt es dabei.

Sicht von Besiktas Adler: Es bleibt dabei und der 5.Sieg in Folge bedeutet jetzt Platz drei. Unter der Woche wir der Verband das Match von Cro Vienna nochmals im Strafausschuss bearbeiten hoffen wir, dass zumindest ein faires Urteil rauskommt, denn nach der letzten Akademie Partie wurden am grünen Tisch dem Tabellenführer drei Punkte zugesprochen und somit blieb der Punkterückstand gleich.

Nächster Prüfstein für Besiktas Wien ist SC Wacker Wien (Samstag, 20:00 Uhr). ASK Ober St.Veit misst sich am selben Tag mit 1. SC Kalksburg-Rodaun (13:00 Uhr)

Stimme zum Spiel:

Turgay Kara (Trainer Besiktas Wiener Adler): „Ich bin zufrieden, wir sind auf einem guten Weg. Diese Partie war fast fehlerfrei darauf kann man aufbauen und weitermachen. Wir bereiten uns jetzt auf Wacker Wien vor und sind positiv gestimmt."

Oberliga A: Besiktas Wiener Adler – ASK Ober St.Veit, 3:1 (1:0)

78 Selim Koc 3:1

68 Amir El-Damanhoury 3:0

54 Armin Delahmet 2:0

18 Mesut Uenal 1:0

