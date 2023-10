Kantersieg der Wiener Akademik - Dreifacher Bozan heizt Srbija Wien ordentlich ein!

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 17:49

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Wiener Akademik und SV Srbija Wien mit dem Endstand von 6:0. Vor dieser Partie lag zwsichen den beiden Mannscahften nur ein einziger Punkt in der Tabelle, mit einem so deutlichem Sieg oder einem Favoriten war aber definitv nicht zu rechnen. Nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden ein wichtiger Erfolg für Akademik. Srbija Wien muss weiterhin auf den nächsten Sieg warten, der auch schon sechs Spiele zurück liegt.

Die Heimmanschaft was von Beginn an im Spiel und konnte sich auch anschließend nach etwas mehr als 15 Minuten belohnen. El Emin Bozan eröffnete in der 17. Spielminute das Torfestival. In weiterer Folge gelang es aber nicht die Führung auszubauen, das Spiel blieb weiterhin offen. Als man eigentlich mit einem 1:0 Pausenstand rechnete, trug sich Jonas Ognar in der 39. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit der Führung für Wiener Akademik ging es in die Halbzeitpause.

Nach der Pause war es wieder die Heimmannschaft, die einfach diesen Sieg klar machen wollte. Srbija Wien zog etwas offensiver an, doch der Plan ging nach hinten los. Für Akademik waren nun mehr Räume und Möglichkeiten da. Doch erst gegen Ende fand man die nötigen Mittel alles klar zu machen. Das 3:0 des Heimteams fiel durch Bozan, der in Minute 74 zur Stelle war. Für das 4:0 sorgte Wiener Akademik in Minute 79. Bozan überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für Wiener Akademik (85.). Wiener Akademik gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (89.). Letztlich feierte Wiener Akademik gegen Srbija Wien nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg. Bozan hatte mit seinem Dreierpack einen enormen Anteil an diesem wichtigem Sieg für seine Mannschaft.

Wiener Akademik schießt sich Frust von der Seele

Die drei Punkte brachten Wiener Akademik in der Tabelle voran. Wiener Akademik liegt nun auf Rang sieben. Mit 20 geschossenen Toren gehört Wiener Akademik offensiv zur Crème de la Crème der Oberliga A. Drei Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat Wiener Akademik momentan auf dem Konto. Nach vier sieglosen Spielen ist Wiener Akademik wieder in der Erfolgsspur.

SV Srbija Wien weiterhin in der Krise

SV Srbija Wien befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Wiener Akademik weiter im Abstiegssog. In der Defensive drückt der Schuh bei Srbija Wien, was in den 26 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Die Gäste mussten sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Srbija Wien insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Srbija Wien entschied kein einziges der letzten sechs Spiele für sich.

Wiener Akademik tritt am Samstag, den 04.11.2023, um 13:00 Uhr, bei Liesing ASK an. Einen Tag später (12:00 Uhr) empfängt SV Srbija Wien Rennweger SV.

Stimme zum Spiel

Dragan Marmat (Trainer FV Wiener Akademik)

"Mit der Leistung vom heutigen Spiel kann ich zufrieden sein. Vom Spielverlauf sind die ersten zwei Tore im richtigen Zeitpunkt gefallen, was Ruhe in die Mannschaft gebracht hat und Druck auf den Gegner erhöht hat dass sie mehr nach vorne unternehmen müssen. In der zweiten Halbzeit mit dem weiteren Spielverlauf war immer mehr Raum für unsere schnellen Stürmer was wir mit weiteren 4 Toren ausnutzen konnten und das Spiel deutlich für uns entschieden haben."

Wiener Akademik: Halil Selimovic (K), Ronald Ogbeide, Samet Gümüs, Marco Iannotta, Muharrem Köse, Halilibraim Haliibryam, Joel Schönauer, Dejan Ninic, Vangelis Ntrasa, El Emin Bozan, Jonas Ognar



Ersatzspieler: Yousef Sheikho, Berkant Ak, Muhammet Sezgin, Jakob Moser, Mohamed Ali



Trainer: Dragan Marmat

Srbija Wien: Filip Kovacevic, Ing. Goran Zecevic, Zoran Radojkovic, Nedeljko Koturovic, Luka Stefanovic, Ivan Jovanovic, Mladen Milosevic, Srdan Rosic, Lazar Marinkovic, Zivorad Lukic, Nikola Dacic (K)



Ersatzspieler: Nemanja Duric, Antonio Memoli, Sasa Zivulovic, Marko Ristic



Trainer: Stefan Trifunovic

Oberliga A: Wiener Akademik – SV Srbija Wien, 6:0 (2:0)

89 Joel Schoenauer 6:0

85 El Emin Bozan 5:0

79 Joel Schoenauer 4:0

74 El Emin Bozan 3:0

39 Jonas Ognar 2:0

17 El Emin Bozan 1:0

