Inzersdorf gewinnt harten Kampf gegen Liesing ASK

Details Samstag, 28. Oktober 2023 21:34

FC Inzersdorf trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen Liesing ASK davon. Hundertprozentig überzeugen konnte Inzersdorf dabei jedoch nicht.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen FC Inzersdorf und Liesing ASK aus.

Inzersdorf weiterhin im Titelrennen

Inzersdorf behauptet nach dem Erfolg über Liesing ASK den zweiten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung von FC Inzersdorf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 23-mal zu. Das Heimteam knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Inzersdorf sieben Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. FC Inzersdorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Keine Belohnung trotz hartem Kampf

"Das Spiel war kein Glanz von beiden Mannschaften fußballerisch, aber es war ein Spiel mit Leidenschaft und Kampfgeist", so Trainer Thomas Haretter. "Es hätte in beide Richtungen gehen können! Ich bin froh, dass wir ein bisschen mehr Spielglück hatten und somit wieder wichtige drei Punkte einfahren konnten!", fügte Trainer Haretter hinzu. Der Liesing ASK bewies sich abermals als mutiger, bissiger und tapferer Gegner, jedoch können sie sich nicht mit Punkten belohnen. "Wir wissen, dass Cro Vienna ein harter Brocken ist und wir definitiv noch zu wenig Sicherheit auf dem Platz haben, um unseren Konkurrenten Druck machen können, aber im Fußball ist alles möglich". Trotz der Niederlage sammelten die junge Mannschaft aus Liesing weiterhin wichtige Erfahrung und fördert auch das Teamspiel.

Inzersdorf rückt wieder näher an Spitzenreiter Cro Vienna heran und könnte mit einem Patzer des Konkurrenten die Tabellenführung übernehmen. Durch die Niederlage bleibt der Liesing ASK auf dem 5. Tabellenplatz entfernen sich, jedoch deutlich von den oberen Tabellenplätzen. Am kommenden Sonntag trifft Inzersdorf auf KSV Ankerbrot Monte Laa, Liesing ASK spielt tags zuvor gegen Wiener Akademik.

Inzersdorf: Martin Mijic, Dominik Zimmert, Darko Bogdanic, Sascha Flasch, Dejan Bogdanic (K), Dennis Weisl, Nenad Peric, Matthias Weber, Emircan Köse, Erdal Kara, Benedikt Titze



Ersatzspieler: Peter Stanek, Emre Cakmak, Pierre Erhardt, Yahya Sahin, Mag. Thomas Stedronsky, Festus Obemeata-Gimoh



Trainer: Thomas Haretter

Liesing ASK: Thomas Kramer, Abdurahman Huseinbegovic (K), Saed Yousuf, Ismail Ay, Dino Nukic, Muhammet Yildiz, Solomon Nlemchukwu, Benjamin Seytter, Alexander Koppitz, Andiver Antonio Diaz Dotel, Jan-Philip Gigl



Ersatzspieler: Can Elibol, Theodor Berke, Evan Muhammad, Mojib Toukhy, Emir Binjosh, Jordan Hackl



Trainer: Alexander Koppitz

Oberliga A: FC Inzersdorf – Liesing ASK, 1:0 (0:0)

15 Dejan Bogdanic 1:0

